V hlubinách ostravsko-karvinských dolů objevili geologové králíkit


před 58 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK, UPOL

V ostravsko-karvinských dolech objevili odborníci dosud neznámý minerál. Pojmenovali ho po českém geologovi Jiřímu Králíkovi, nese tak jméno králíkit. Minerál je natolik drobný, že ho nelze pozorovat ani běžným optickým mikroskopem, k jeho popisu proto museli využít několik specializovaných metod, uvedli zástupci olomoucké přírodovědecké fakulty, kteří se na výzkumu podíleli s odborníky z olomouckého vysokoškolského ústavu CATRIN, ostravské univerzity, ale i ze zahraničí.

Králíkit rozšíří dosavadní seznam minerálů na světě, kterých je 6213. Nalezen byl v hlubinách dolů na solných krápnících, které vznikají v místech, kde do důlních prostor prosakuje slaná voda z nadložních hornin.

„Vzorky jsme nasbírali především proto, že dlouhodobě pracujeme na knížce o minerálech ostravsko-karvinských dolů. Když se ale kolega na povrch podíval elektronovým mikroskopem, ukázalo se, že se na něm nachází doslova mineralogická zoo,“ uvedl Jakub Jirásek z katedry geologie olomoucké přírodovědecké fakulty.

Výzkum trval poměrně dlouho především kvůli nepatrným rozměrům nového minerálu. Zatímco mnohé minerály popsané v minulosti tvořily dostatečně velká zrna, s nimiž bylo možné relativně snadno pracovat, králíkit je submikroskopický.

Téměř neviditelný minerál

Poprvé ho zaznamenal Dalibor Matýsek z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava při studiu vzorku v elektronovém mikroskopu. Minerál se nachází přímo na krystalech soli kamenné. Stejně jako ona je průhledný, takže se od svého podkladu na první pohled prakticky neliší. Pro jeho oficiální uznání museli vědci spolehlivě určit jeho chemické složení i další vlastnosti. „Vzhledem k jeho rozměrům a obtížnému oddělení od okolní soli však nebylo možné využít pouze běžné mineralogické metody,“ doplnil Jirásek.

Na Slovensku objevili dva nové druhy minerálů
Zrnka nově objevených minerálů na vzorku z Šibeničného vrchu

Odborníci proto postupně zkoušeli několik analytických postupů. Na výzkumu se podíleli i kolegové z olomoucké CATRIN a z Německa, kteří kromě jiného pomohli zajistit přístup k takzvanému synchrotronovému měření. Přineslo jim to data, která nebylo možné dostupnými metodami naměřit v České republice. Odborníkům se poté podařilo získat v dolech další vzorky a dokázat tak, že králíkit není na solných krápnících ojedinělým nálezem, ale vyskytuje se na nich poměrně běžně.

Nový minerál dostal jméno králíkit na počest vědce, tuzemského mineraloga, pedagoga a výzkumníka působícího na Vysoké škole báňské v Ostravě Jiřího Králíka. Je autorem řady odborných prací, skript a vysokoškolských učebních textů.

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