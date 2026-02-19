Na Slovensku objevili dva nové druhy minerálů

Objevit neznámý druh minerálů není úplně výjimečné, ale ve zdejším regionu to zase tak časté není. Teď se to podařilo slovenským vědcům, kteří popsali rovnou dva druhy najednou.
Šibeničný vrch není nijak nápadná hora. Tyčí se do výšky necelých 650 metrů, nejsnadněji se k němu dá dostat ze sedm kilometrů vzdáleného města Nová Baňa. Vizuálně působivý kopec to není, většina je zarostlá lesem – ale teď přesto vstupuje do učebnic.
Konkrétně do učebnic geologie. Právě tam totiž mezinárodní vědecký tým vedený experty ze Slovenské akademie věd (SAV) objevil a popsal dva zatím neznámé druhy minerálů. Dostaly názvy auropolybasit a auropearceit. Vědci je popsali vzorečky Ag15.27Au0.84(Sb1.51As0.46)Σ1.97(S10.55Se0.30Cl0.06)Σ10.91, respektive Ag15.84Au0.88(As1.33Sb0.44)Σ1.76(S10.46Se0.05Te0.01)Σ10.52. Na výzkumu se podíleli i čeští vědci.
Oba nové minerály se na tomto místě vyskytují v podobě droboučkých nepravidelných zrnek s rozměry do 0,2 milimetru, a to společně s dalšími minerály stříbra. „Tento objev výrazně rozšiřuje dosavadní poznatky o minerálech této skupiny a pomáhá lépe pochopit vznik takzvaných bonanzových akumulací minerálů stříbra a zlata v přírodě,“ vysvětluje Martin Števko ze SAV, který výzkum vedl.
Minerály jsou pevné látky, které vznikly v přírodě bez zásahu člověka a mají určité chemické složení a uspořádání atomů. Objevy nových minerálů nejsou zase tak vzácné, jak by se mohlo zdát: celkem jich už vědci popsali přes 6200, každým rokem přibývají desítky nových. Tady je seznam všech aktuálních, české čtenáře může zaujmout, že 6100. popsaným minerálem je králikit objevený v Orlové roku 2019. A například český vědec Jakub Kopecký Plášil se podílel na popisu osmi desítek.