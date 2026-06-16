Experimentální letoun NASA má vrátit do hry nadzvukovou dopravu


před 29 mminutami|Zdroj: ČT24, NASA

Pokud se na nebe vrátí nadzvuková dopravní letadla, bude to možná díky americké kosmické agentuře NASA. Ta testuje, jestli takové letouny mohou překonat nadzvukovou rychlost, ale přitom nezpůsobit takzvaný sonický třesk.

Poté, co roku 2003 dolétaly concordy, skončila éra nadzvukové dopravy. Americká NASA by to chtěla změnit. Vrátit na nebe superrychlá dopravní letadla má za úkol nový letoun X-59, jehož testy právě probíhají. Minulý týden uspěl rovnou ve dvou náročných testech.

Nejprve X-59 poprvé překonal rychlost zvuku, jen aby pak v pátek 12. června dokázal nabrat rychlost Mach 1,4 a letět za podmínek, které NASA potřebuje k shromáždění údajů od veřejnosti o hluku letounu. X-59 je navržen tak, aby překonal rychlost zvuku bez vydávání hlasitého, výbušného zvuku známého jako sonický třesk. Díky tomu by budoucí nadzvukové letouny mohly létat takhle rychle i nad pevninou, což concordy nesměly – jedinou výjimku v tom mají vojenská letadla.

X-59 poprvé překonal zvukovou bariéru 5. června, kdy dosáhl maximální rychlosti přibližně Mach 1,1, tedy asi 1147 kilometrů za hodinu, a to při letu nad kalifornskou Mohavskou pouští:

O týden později letoun absolvoval let za podmínek mise, což je ještě důležitější krok, který X-59 přibližuje k operačnímu využití. Během pátečního zkušebního letu letěl X-59 rychlostí 1488 kilometrů za hodinu ve výšce přibližně 16 764 metrů.

Testování nad obydlenými oblastmi

Dosud testování probíhalo daleko od lidí. Pokud by totiž k nadzvukovému třesku došlo, mohl by poškodit zdraví lidí v doslechu – například protržením ušních bubínků. Teď ale série úspěšných testů posunula pokus dál. V blízké budoucnosti se NASA chystá provést lety nad vybranými americkými obcemi, aby zmapovala reakci veřejnosti. Bude let dostatečně tichý, aby to nerušilo?

Experimentální tichý nadzvukový letoun X-59 na letištní ploše v Palmdale v Kalifornii
Zdroj: Lockheed Martin/Garry Tice/Handout via Reuters

NASA začala s vývojem tohoto tichého nadzvukového letadla před téměř deseti lety. Tehdy zaplatila společnosti Lockheed Martin 247,5 milionu dolarů (asi pět miliard korun), cílem měl být funkční prototyp schopný bezpečného letu nad obydlenými oblastmi. Což se nyní plní.

„Každý let přibližuje NASA o krok blíže k tomu, aby mohla s letounem X-59 létat nad obydlenými oblastmi a sbírat zpětnou vazbu, která by mohla pomoci utvářet budoucnost komerčních nadzvukových letů nad pevninou,“ uvedla kosmická agentura.

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