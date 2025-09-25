Cíle Ruska sahají daleko za hranice Ukrajiny, a pokud uspěje, bude to znamenat konec svobody, lidských práv a důstojnosti pro více než sto milionů lidí. Na přednášce na Harvardově univerzitě v USA to uvedl prezident Petr Pavel. V rámci české muniční iniciativy Ukrajina získala až 3,5 milionu kusů munice, oznámil také prezident.
Uspěje-li Rusko, o svobodu přijde přes sto milionů lidí, řekl na Harvardu Pavel
Pokud se Moskvě podaří zrušit stávající mezinárodní řád, který byl nastolen během studené války, bude obnovena ruská sféra vlivu ve střední a východní Evropě, varoval Pavel.
Šéf Kremlu Vladimir Putin podle něj nemá skutečný zájem o mírová jednání a jeho cílem zůstává donutit Kyjev, aby se podrobil. „Ukrajina je pro nás zkouškou. Pokud tam Rusku umožníme porušovat hranice a smlouvy, nikdo z nás se nemůže cítit v bezpečí,“ prohlásil prezident.
Zastavit Rusko bez přímé konfrontace
V případě, že se podaří zachovat transatlantickou a evropskou jednotu, je podle českého prezidenta možné plány Ruska překazit, a to bez přímé konfrontace s touto zemí. Zaprvé je podle něj nutné nadále podporovat ukrajinské ozbrojené síly zbraněmi a vybavením, zadruhé zpřísnit a lépe koordinovat protiruské sankce a zatřetí poskytnout Kyjevu trvalé bezpečnostní záruky, jakmile boje ustanou.
Pavel dále uvedl, že spolu s Ruskem zpochybňuje mezinárodní pravidla i Čína, a mezinárodní společenství tak dostává trhliny. „Výsledek je zřejmý: více válek, více násilí a světový řád plný sporů,“ řekl.
Dnešní dobu srovnal s rokem 1995, kdy na Harvardově univerzitě při promoci absolventů vystoupil tehdejší český prezident Václav Havel. „Třicet let po Havlově projevu svět není v lepším stavu,“ míní Pavel. Zatímco ještě v roce 2005 si ozbrojené konflikty vyžádaly méně obětí než kdykoli od druhé světové války, loni bylo podle něj už přes šedesát mezistátních konfliktů, tedy nejvíce od roku 1946.
USA jako klíčová opora
Pavel před zaplněným auditoriem také připomněl Havlova slova, že největší zodpovědnost nesou ti, kteří mají největší moc a vliv. „Ať se nám to líbí, nebo ne, Spojené státy nyní pravděpodobně nesou největší odpovědnost za směr, kterým se náš svět bude ubírat,“ řekl tehdy Havel.
Podle Pavla má americká podpora sloužit jako opora a kotva západní bezpečnosti, nikoli jako náhražka evropské odpovědnosti.
Prezident v přednášce také vysvětloval český postoj k válce Ruska proti Ukrajině i kroky, které Praha na podporu Moskvou napadené země činí. „Byli jsme mezi prvními, kdo po invazi v únoru 2022 poskytli Ukrajině pomoc. Česko téměř okamžitě vyprázdnilo své vojenské sklady, aby dodalo naléhavě potřebné vybavení, včetně těžké výzbroje,“ připomněl.
V rámci české muniční iniciativy už Ukrajina získala až 3,5 milionu kusů velkorážové munice, uvedl Pavel. Zmínil i pomoc více než 400 tisícům ukrajinských uprchlíků či protiruské sankce.
