Šéf americké diplomacie Marco Rubio na okraj Valného shromáždění OSN v New Yorku jednal s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem a vyzval jej k ukončení zabíjení na Ukrajině. Šlo o schůzku na nejvyšší úrovni mezi USA a Ruskem od srpnového summitu prezidenta Donalda Trumpa a ruského vládce Vladimira Putina na Aljašce. Tiskové agentury v této souvislosti připomínají úterní Trumpův obrat v postoji k ruské válce na Ukrajině.
Rubio se setkal s Lavrovem, vyzval ho k ukončení zabíjení
Oba vrcholní diplomaté se podle agentury AFP setkali v jednom z luxusních newyorských hotelů a před schůzkou nehovořili s novináři. Ruská státní agentura TASS napsala, že jednání trvalo asi padesát minut. Podle stručného prohlášení, které po schůzce vydalo americké ministerstvo zahraničí, Rubio na jednání zopakoval Trumpovu výzvu, aby skončilo zabíjení a aby Moskva „podnikla smysluplné kroky k trvalému řešení rusko-ukrajinské války“.
Rubio a Lavrov se osobně setkali už v červenci v Malajsii.
Trumpovo jednání se Zelenským
Trump po úterním setkání v New Yorku s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským prohlásil, že by Kyjev s podporou EU a NATO mohl dobýt zpátky veškeré území, které kvůli ruské invazi ztratil, a možná by mohl zajít i dál. To je výrazný obrat oproti dřívějším Trumpovým výzvám, aby Ukrajina učinila územní ústupky Rusku výměnou za mír.
Americký velvyslanec při OSN Mike Waltz na dotaz amerických médií, jak si vysvětluje změnu Trumpova tónu, odpověděl, že je evidentní, že prezident je z Putina frustrovaný a zklamaný. „Proběhl nespočet telefonátů. Měli jsme summity v Saúdské Arábii, v Turecku, samozřejmě na Aljašce, a nakonec je jen na Putinovi, aby tuto válku ukončil,“ řekl Waltz.
Frustraci z ruské diplomacie na začátku července neskrýval v rozhovoru pro americkou stanici Fox News ani generální tajemník NATO Mark Rutte, podle kterého je Lavrov ministrem zahraničí „už od dob Ježíše Krista“ a „od té doby z jeho úst nevyšlo nic užitečného“. „Takže nevěnujme příliš pozornosti panu Lavrovovi,“ vyzval. Lavrov se stal ruským ministrem zahraničí v roce 2004.