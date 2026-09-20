USA oznámily, že při útoku na plavidlo v Karibiku zabily čtyři osoby

Americká armáda oznámila, že v sobotu při útoku na plavidlo v Karibiku zabila čtyři osoby. Plavidlo bylo podle ní zapojeno do obchodu s drogami. S odkazem na sdělení armády na síti X o tom informovala agentura Reuters.
„Ověřené zpravodajské informace potvrdily aktivní zapojení plavidla do obchodu s drogami,“ uvedlo Jižní velitelství americké armády na X.
Podle Reuters je to další útok v rámci kampaně zahájené v loňském roce, která se zaměřuje na osoby označované americkou administrativou za „narkoteroristy“. Lidskoprávní organizace takové útoky označují za „mimosoudní zabíjení“. Vláda prezidenta Donalda Trumpa nikdy nepředložila přesvědčivé důkazy, jež by prokazovaly, že se dotčená plavidla skutečně podílela na pašování drog.