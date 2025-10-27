Turecko koupí od Britů dvacet bojových letadel Eurofighter Typhoon


před 29 mminutami|Zdroj: ČT24

Turecko pořídí v Británii dvacet bojových letounů Eurofighter Typhoon za osm miliard liber (v přepočtu 223 miliard korun), oznámila britská vláda, podle které dohodu v pondělí v Ankaře podepsali britský premiér Keir Starmer a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Montáž letounů se uskuteční v Británii, což podpoří tamní průmysl.

Bojový letoun Eurofighter Typhoon je společným projektem čtyř evropských zemí – Británie, Španělska, Německa a Itálie. Podíl Británie na každém vyrobeném letadle činí podle britské vlády zhruba 37 procent.

Konečná montáž a výroba letadel se uskuteční v závodech v britských městech Warton a Samlesbury. Tam podle vlády zakázka přispěje k udržení zhruba šesti tisíc pracovních míst.

Ukrajina se předběžně dohodla se Švédskem na koupi až 150 gripenů
Letoun Gripen

„Tato zásadní zakázka s Tureckem je výhrou pro britské pracující, je úspěchem pro náš obranný průmysl a pro bezpečnost NATO,“ uvedl Starmer v prohlášení. Premiér uvedl, že letouny posílí obranné schopnosti jihovýchodního křídla Severoatlantické aliance. Zakázka je první zahraniční objednávkou pro bojové letouny Eurofighter Typhoon vyrobené v Británii od roku 2017.

Turecko projevuje zájem o letouny vyráběné v Evropě již delší dobu v rámci modernizace svého letectva. Ankara podle prezidenta Erdogana vedla také rozhovory s některými arabskými státy a uvažovala o možnosti, že by koupila od nich již používané letouny, napsala minulý týden agentura Reuters.

Vedle toho se Turecko dohodlo na dodávkách nových bojových letounů F-16 ze Spojených států. O možnost nakoupit pokročilejší letouny F-35 Turecko přišlo kvůli reakci Spojených států na to, že Ankara koupila ruský protivzdušný systém S-400.

Ruské stíhačky narušily vzdušný prostor Estonska, to aktivovalo článek 4
Ilustrační foto – stíhačky MiG-31

