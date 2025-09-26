Americký prezident USA Donald Trump věří, že Turecko bude souhlasit s jeho žádostí o ukončení nákupu ruské ropy. Prohlásil to po jednání s tureckým protějškem Recepem Tyyipem Erdoganem. Šéf Bílého domu zároveň nastínil, že by Washington mohl zrušit sankce vůči Ankaře, aby Turecko mohlo nakoupit americké stíhačky F-35.
Trump tlačí na Turecko kvůli nákupům ruské ropy, naznačil zrušení sankcí
Dvouhodinové setkání s Erdoganem označil Trump v řadě otázek za „velmi přesvědčivé“. Konkrétní výsledky však americký prezident zatím nepředstavil. Trump prý věří, že Turecko přestane ruskou ropu nakupovat. „Víte proč? Protože si ji může koupit od mnoha dalších lidí,“ prohlásil.
Ruskou ropu v současnosti odebírají i dva evropské státy – Maďarsko a Slovensko, jak připomněla agentura Reuters.
Trump tlačí na evropské země, aby ukončily nákupy ruské ropy výměnou za jeho souhlas s uvalením přísných sankcí na Moskvu. Chce tím zastavit financování ruské invaze na Ukrajinu. Ve středu také Trump prohlásil, že by že by Ukrajina mohla získat zpět veškeré území, o které kvůli plnohodnotné ruské agresi přišla.
Erdogan usiluje o zrušení sankcí
Erdogan přijel do Bílého domu na svou první návštěvu po zhruba šesti letech. Podle Reuters byla primárním záměrem žádost o souhlas se zrušením amerických sankcí, které by umožnily nákup stíhaček F-35. „Myslím, že bude úspěšný v nákupu věcí, které chce koupit,“ řekl k tureckému záměru s nákupem stíhaček. Šéf Bílého domu by prý mohl „velmi brzy“ zrušit sankce proti Turecku.
Erdogan před jednáním nastínil, že by státníci měli debatovat o obranném průmyslu. Vedle snah o nákup stíhaček F-35 prý probíhá jednání s Washingtonem o nákupu 40 stíhaček F-16. Debata se prý měla týkat také konfliktů na Blízkém východě, energetiky a obchodu.
Americký prezident ocenil dlouhodobé vztahy s Erdoganem, kritizoval však svého předchůdce Joea Bidena, který si dle Trumpa držel od Turecka odstup. Reuters však připomněl, že Trump měl s tureckým protějškem během svého prvního mandátu „napjatý vztah“. Od jeho návratu do Bílého domu se prý zájmy obou zemí shodují v otázce Sýrie.
Současné americké sankce z roku 2020 jsou reakcí Washingtonu na záměr Ankary nakoupit ruské protiletadlové systémy S-400.
Turecko má dle Reuters druhou největší armádu v rámci NATO. Usiluje o posílení svého letectva, čímž chce prý čelit „rostoucím hrozbám“ na Blízkém východě, Středomoří a v oblasti Černého moře, které sdílí s Ruskem a Ukrajinou.