Při bleskových záplavách v Kentucky zemřeli čtyři lidé

Při bleskových záplavách, které postihly americký stát Kentucky, zahynuli v sobotu čtyři lidé. Napsala to v noci na neděli agentura AP s odkazem na guvernéra státu Andyho Besheara. Ten vyhlásil stav nouze. V oblasti se očekávají další vydatné srážky, úřady vyzvaly obyvatele k velké opatrnosti.
Muže a ženu nalezli záchranáři uvnitř jejich domu poté, co bleskové záplavy postihly město Richmond. Tam uvázli v domech i další obyvatelé. Další oběť záchranáři vyprostili mrtvou z automobilu u města Lexington. Záchranáři stále kontrolují další místa zasažená záplavami.
Beshear uvedl, že záchranáři museli vyprostit řadu lidí zablokovaných v domech a automobilech. Na řadě míst jsou silnice nesjízdné. „Během noci budou pokračovat vydatné deště, takže žádáme všechny lidi, aby byli bdělí a nevyjížděli autem,“ doplnil guvernér.