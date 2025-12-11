Severozápad USA postihly záplavy

Záběry z dronu odhalily škody způsobené záplavami na severozápadě USA. Silná atmosférická řeka přinesla rozsáhlé deště, které způsobily, že se vodní toky vylily z břehů a způsobily velké škody. Řeka Snoqualmie ve státě Washington dosáhla u vodopádů Snoqualmie Falls nejvyššího průtoku za posledních deset let. Vzhledem k pokračujícímu dešti vydala Národní meteorologická služba varování, že voda bude ještě stoupat.
Obranný rozpočet USA počítá s podporou Ukrajiny i Evropy. Trumpově strategii navzdory
Poláci zadrželi ruského vědce. Kyjev ho viní z nelegálních vykopávek na Krymu
Polská kontrarozvědka ABW zadržela významného ruského vědce z petrohradské Ermitáže, kterého hledá Ukrajina. Ta ho viní z nepovolených archeologických vykopávek na okupovaném Krymu, píše agentura PAP. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov podle tamní státní agentury TASS označil zadržení výzkumníka Alexandra Buťagina za právní zvůli. Vědec podle ruského chargé d'affaires ve Varšavě má obvinění proti němu za absurdní.
Rakouský parlament schválil zákaz hidžábu ve školách pro mladé dívky
Rakouští poslanci schválili zákon zakazující nošení muslimského šátku ve školách pro dívky mladší 14 let, píše AFP. Vláda vedená konzervativní Rakouskou lidovou stranou (ÖVP) předložila návrh zákona letos s odůvodněním, že zakrývání hlavy v tak mladém věku považuje za akt útlaku, nikoliv náboženské svobody. Proti přijetí zákona hlasovali pouze zástupci opoziční strany Zelených, podle nichž je zákon protiústavní.
Obranný rozpočet USA počítá s podporou Ukrajiny i Evropy. Trumpově strategii navzdory
Americká Sněmovna reprezentantů schválila návrh ročního obranného rozpočtu v rekordní výši 901 miliard dolarů (18,7 bilionu korun). Očekává se, že Senát ho schválí příští týden. Návrh zákona zajišťuje Ukrajině vojenskou pomoc ve výši 400 milionů dolarů (8,3 miliardy korun) v každém z následujících dvou let. Posiluje rovněž závazek USA k obraně Evropy navzdory národní bezpečnostní strategii amerického prezidenta Donalda Trumpa, který Evropu ostře kritizuje.
Babiš se v Bruselu setkal s von der Leyenovou, řešili i Ukrajinu
Designovaný premiér Andrej Babiš (ANO) přijel do Bruselu na své první setkání s předsedkyní Evropské komise (EK) Ursulou von der Leyenovou od svého současného jmenování do funkce. Šéfka EK ocenila Babišovu podporu posilování konkurenceschopnosti Evropy. Schůzku označila za dobrou a uvedla, že diskutovali také o posilování Kyjeva na cestě k míru v rusko-ukrajinské válce.
Ukrajinská SBU zasáhla ruskou ropnou platformu v Kaspickém moři
Drony tajné služby SBU zasáhly ruskou těžební plošinu v Kaspickém moři, uvádí ukrajinská média, podle nichž jde o první takový zásah v Kaspickém moři. Není ale jasné, kdy k němu došlo. Rusko zároveň tvrdí, že jeho protivzdušná obrana v noci na čtvrtek sestřelila nejméně 287 dronů. AFP píše o jednom z nejrozsáhlejších útoků, které ukrajinská armáda podnikla na sousední zemi za téměř čtyři roky plnohodnotné války, kterou Moskva rozpoutala.
Thajsko hlásí první mrtvé civilisty od obnovení bojů s Kambodžou
Thajská armáda uvedla, že při těžkých bojích mezi Thajskem a Kambodžou v blízkosti společné hranice obou zemí byli zabiti tři thajští civilisté. Jsou to první thajské civilní oběti od nedělního obnovení bojů. Představitelé obou zemí ve čtvrtek očekávají telefonát amerického prezidenta Donalda Trumpa, který si myslí, že konflikt dokáže zastavit.
Ani slovo o změnách klimatu způsobených člověkem. Americká EPA vše smazala
Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) smazala zmínky o změně klimatu způsobené člověkem ze svého webu. V popisu změny klimatu se nyní soustředí pouze na přírodní procesy přispívající k tomuto jevu, jako jsou sopečná aktivita a změny ve sluneční aktivitě, píše deník The Washington Post (WP).
