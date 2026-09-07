Ozbrojený muž zaútočil na demokratickou kandidátku na guvernéra Ohia


před 39 mminutami|Zdroj: ČTK

Ozbrojený útočník se v neděli pokusil napadnout demokratickou kandidátku na guvernéra státu Ohio Amy Actonovou. Podle zástupců Demokratické strany při tom několik lidí zranil, samotná Actonová je však v pořádku a incident odsoudila. Násilí v politice odmítl i její republikánský soupeř Vivek Ramaswamy.

K pokusu o napadení podle demokratů došlo při setkání s voliči. Útočník, který měl s sebou zbraně, napadl dobrovolníky, kteří se účastnili předvolební kampaně. Policie ho krátce poté zadržela.

Actonová poděkovala policii za rychlou a ráznou reakci. „Tento druh násilí nemá v Ohiu co dělat,“ uvedla politička v prohlášení.

Podobně se vyjádřil i její republikánský soupeř Ramaswamy. „Kandidáti by měli mít možnost se setkávat s voliči bez obav z výhrůžek či násilí. To, co se dnes stalo, je zcela nepřijatelné,“ uvedl republikánský politik.

Volby ve státě Ohiu se budou konat v listopadu spolu s volbami do Sněmovny reprezentantů a části Senátu. Ve státě vládne od roku 2019 republikán Mike DeWine.

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