Lisabon nechá nově postavit lanovku, kterou zničila nehoda s šestnácti mrtvými

Lisabonský dopravní podnik Carris nechá nově postavit lanovku Elevador da Glória, kterou loni v září zničila nehoda se 16 mrtvými. Uvedl to v pondělí podle médií šéf podniku Rui Lopo. Nová lanovka by měla zajistit nejvyšší standardy bezpečnosti. Dopravní podnik by chtěl spustit její provoz v roce 2029.
Lopo uvedl, že kvůli rozsáhlým škodám způsobeným nehodou si dopravní podnik uvědomil, že není možné lanovku jen opravit. Carris se tak rozhodl zařízení vybudovat znovu „s respektem k historické identitě a současně se zajištěním maximální bezpečnosti“. Nové zařízení by mělo mít estetickou podobu vhodnou pro centrum Lisabonu. Carris počítá s vyhlášením mezinárodní soutěže na vybudování nové lanovky na začátku roku 2027 a se zahájením provozu v roce 2029.
Při nehodě z loňského září zemřelo 16 lidí, z nichž 11 byli zahraniční turisté. Podle vyšetřování nehodu způsobila závada na laně, které neodpovídalo bezpečnostním standardům. Carris naopak tvrdil, že prováděl čtyřleté generální kontroly a také měsíční, týdenní i denní kontroly.