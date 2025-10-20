Lano, které způsobilo tragédii lanovky v Lisabonu, nesplňovalo normu

Lano spojující kabiny lanovky Elevador da Glória v Lisabonu, které se během jízdy odpojilo a stálo za jejím tragickým vykolejením, neodpovídalo bezpečnostním standardům. Vyplývá to z předběžných výsledků analýzy, které v pondělí zveřejnil portugalský Úřad pro vyšetřování leteckých a železničních nehod (GPIAAF), píše agentura AFP.
Úřad doporučil, aby všechny ostatní lanovky v portugalské metropoli zůstaly zavřené, dokud se nezajistí, že jejich brzdové systémy budou správně fungovat.
Jak uvádí portugalská veřejnoprávní televize RTP, úřad dále doporučil společnosti Carris, která je zodpovědná za provoz lanovek v Lisabonu, aby je nechala zkontrolovat firmou specializovanou na lanové dráhy a upevnění lan a brzd.
Úřad rovněž doporučil společnosti Carris přehodnotit interní kontrolní systém, především v oblasti pořizování klíčových komponentů pro vozidla. Vyšetřování totiž zjistilo, že lano, které způsobilo nehodu, nesplňovalo specifikace firmy a nebylo certifikováno pro přepravu lidí.
Nehoda, při níž zemřelo šestnáct osob a přibližně dvacet dalších utrpělo zranění, se stala 3. září. Podnik Carris po havárii uvedl, že byla provedena veškerá předepsaná údržba.
Dále firma oznámila, že generální kontrola je prováděna každé čtyři roky a naposledy se uskutečnila v roce 2022, zatímco pravidelná rozsáhlejší údržba bývá jednou za dva roky a naposledy byla provedena letos. Společnost uvedla, že pravidelně dodržuje měsíční, týdenní i denní kontroly.