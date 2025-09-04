Portugalské úřady zahájily vyšetřování středeční nehody lanovky v Lisabonu, informovala agentura Lusa. Počet obětí se přes noc zvýšil na sedmnáct poté, co v nemocnici zemřeli dva zranění. Další dvě desítky zůstávají hospitalizované. Podle úřadů jsou mezi mrtvými i cizinci. Mluvčí tuzemské diplomacie Daniel Drake sdělil, že resort nemá informace, že by mezi zraněnými byli čeští občané. Portugalská vláda kvůli neštěstí vyhlásila na čtvrtek státní smutek.
Obětí nehody lanovky v Lisabonu přibývá. Nebrzdila, tvrdí svědek
Nehoda se stala ve středu v 18:15 místního času (19:15 SELČ). Jeden ze svědků BBC popsal, že souprava před nárazem nebrzdila. Lanovka, která patří mezi oblíbené turistické atrakce v portugalské metropoli, vykolejila a následně havarovala. Dosud se přesně neví, kolik lidí ve voze v době nehody bylo. Maximální kapacita lanovky je podle portugalských novin Público 42 osob.
Společnost Carris, která je zodpovědná za provoz lanovky, ujistila, že byla provedena veškerá předepsaná údržba. Připomněla, že generální kontrola je prováděna každé čtyři roky a naposledy se uskutečnila před třemi lety, zatímco pravidelná rozsáhlejší údržba bývá jednou za dva roky a naposledy byla provedena letos. Podle Carrisu jsou také pravidelně dodržovány měsíční, týdenní i denní prověrky.
Linka lanovky Glória, která zahájila provoz v roce 1885, spojuje centrum Lisabonu v blízkosti náměstí Restauradores se čtvrtí Bairro Alto, která je známá rušným nočním životem.
Kondolence z Česka
Svému portugalskému protějšku Marcelovi Rebelovi de Sousovi kondoloval ve čtvrtek prezident Petr Pavel. „Spolu se svou chotí Evou bychom vám a vašim občanům chtěli v této těžké chvíli vyjádřit naši upřímnou soustrast. Naše myšlenky směřují k rodinám obětí a ke všem, kteří byli neštěstím zasažení. Zraněným přejeme brzké uzdravení,“ uvedl prezident, který je aktuálně na dovolené v zahraničí.
Portugalsko a Česko podle hlavy státu spojuje přátelství a blízkost. „O to více cítíme s vaší zemí a věříme, že v jednotě a solidaritě naleznete sílu překonat následky této tragédie,“ dodal prezident. Rebelo de Sousa v únoru navštívil Prahu, jednal mimo jiné právě s Pavlem.
„Mé myšlenky jsou s rodinami a blízkými obětí, kterým vyjadřuji svoji nejupřímnější soustrast,“ napsal premiér Petr Fiala (ODS). „Upřímnou soustrast rodinám a blízkým obětí tohoto neštěstí. V těchto těžkých chvílích jsme v myšlenkách s Portugalskem,“ vzkázal ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr., kandiduje za SPOLU).