Havárie lanovky v Lisabonu má nejméně patnáct obětí

Počet obětí nehody lanovky v Lisabonu vzrostl na patnáct


3. 9. 2025Aktualizovánopřed 4 mminutami|Zdroj: ČTK

Nehoda lanovky Glória v portugalském Lisabonu si vyžádala nejméně patnáct mrtvých, informuje stanice CNN Portugal. Záchranné služby uvedly, že při vykolejení a následné havárii dalších osmnáct lidí utrpělo zranění. Pět zraněných je v kritickém stavu a mezi třinácti lehce zraněnými je jedno dítě.

Lanovka vykolejila a následně havarovala, příčina nehody je zatím nejasná. Podle webu civilní ochrany je na místě 56 záchranářů, kterým pomáhá devatenáct pozemních vozidel.

Místo nehody lanovky v Lisabonu
Zdroj: Reuters/Miguel Pereira

Snímky z místa zachycují vykolejenou a zničenou žlutou lanovku v kopci mezi domy.

Lanovka Glória je jednou z ikon Lisabonu a hojně ji vyhledávají turisté. Podle CNN Portugal je kapacita lanovky zhruba čtyřicet lidí.

Mluvčí českého ministerstva zahraničí Daniel Drake sdělil, že resort v tuto chvíli nemá informace, že by mezi zraněnými byli čeští občané. „Naše ambasáda je v kontaktu s místními úřady,“ dodal.

