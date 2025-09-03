Nehoda lanovky Glória v portugalském Lisabonu si vyžádala nejméně patnáct mrtvých, informuje stanice CNN Portugal. Záchranné služby uvedly, že při vykolejení a následné havárii dalších osmnáct lidí utrpělo zranění. Pět zraněných je v kritickém stavu a mezi třinácti lehce zraněnými je jedno dítě.
Počet obětí nehody lanovky v Lisabonu vzrostl na patnáct
Lanovka vykolejila a následně havarovala, příčina nehody je zatím nejasná. Podle webu civilní ochrany je na místě 56 záchranářů, kterým pomáhá devatenáct pozemních vozidel.
Snímky z místa zachycují vykolejenou a zničenou žlutou lanovku v kopci mezi domy.
Lanovka Glória je jednou z ikon Lisabonu a hojně ji vyhledávají turisté. Podle CNN Portugal je kapacita lanovky zhruba čtyřicet lidí.
Mluvčí českého ministerstva zahraničí Daniel Drake sdělil, že resort v tuto chvíli nemá informace, že by mezi zraněnými byli čeští občané. „Naše ambasáda je v kontaktu s místními úřady,“ dodal.