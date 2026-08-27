Brazilská vláda zažalovala kvůli ochraně dětí americký Discord


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Brazilská vláda zažalovala americkou společnost Discord, která provozuje stejnojmennou komunikační platformu. Po firmě požaduje 500 milionů realů (zhruba dvě miliardy korun) jako náhradu za morální újmu. Discord viní z nedodržování zákonů na ochranu dětí a dospívajících.

Žaloba přichází krátce poté, co brazilský úřad na ochranu osobních údajů (ANPD) tento měsíc z obav o bezpečnost dětí nařídil platformě, aby pozastavil živé přenosy. Reagoval tak na sebevraždu třináctileté dívky, která byla údajně při živém vysílání na platformě Discord vyzývána k sebepoškozování.

Discord označil žalobu za nepřiměřenou. Uvedl také, že předložil návrh na zlepšení bezpečnosti v provozu platformy v Brazílii pomocí technických úprav a finančních investic. Zmíněná žaloba pod hrozbou denní pokuty 500 tisíc realů (dvou milionů korun) požaduje, aby platforma zavedla bezpečnostní mechanismy včetně systému ověřování věku, nástrojů rodičovské kontroly či moderování obsahu.

Meta se v USA dohodla na mimosoudním urovnání sporu o závislosti dětí na sítích
Logo společnosti Meta Platforms před jejím sídlem v Mountain View v Kalifornii

Brazilské úřady v poslední době stupňují kontrolu ochrany dětí a mládeže na sociálních sítích. ANPD tento týden vyměřil pokutu zhruba 154 milionů realů (620 milionů korun) čínské společnosti ByteDance, která je majitelem sociální sítě TikTok. Brazilská divize firmy ByteDance podle úřadu zpracovávala bez platného právního základu data uživatelů ve věku od 13 do 18 let.

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