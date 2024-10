Boj proti nelegální migraci má absolutní prioritu, shodli se Fico, Orbán a Vučić

Podpora externích center

Úřad slovenské vlády v pondělí uvedl, že externí centra pro vyřizování žádostí o azyl mimo EU by mohla být „inovativním řešením“ nelegální migrace, připomněla agentura Reuters. S tím v úterý souhlasil maďarský premiér, podle nějž by mohla vzniknout například v Africe.

Právě z afrického kontinentu směřuje do Evropy podstatná část migrantů, spolu s nimi pak také lidé z Blízkého východu. Do cílových zemí míří po takzvané balkánské trase, vedoucí přes Srbsko a do EU přes Maďarsko. Agentura Reuters poznamenala, že migranti obvykle pokračují do bohatších zemí západní Evropy – například do Německa.