Běženci vyvezení do Albánie se vracejí do Itálie. Premiérka je proti

Italská vláda hledá způsob, jak pokračovat v plánech na omezení imigrace. Soud v Římě totiž v pátek rozhodl, že se první běženci, které úřady vyvezly do zadržovacích zařízení v Albánii, mají vrátit do Itálie. Vláda premiérky Giorgie Meloniové označila soud za politicky zaujatý a hodlá jeho rozhodnutí obejít dekretem.

Pro Řím to měla být vlajková loď přísné imigrační politiky, a to doslova. Minulý týden dovezla do detenčních zařízení v Albánii prvních šestnáct běženců. Jenže čtyři z nich se po zdravotní prohlídce obratem vrátili do Itálie kvůli nezletilosti nebo nemocem. A už o víkendu následovali po zásahu soudu i ostatní.

„Problém není v Albánii. Problém je mnohem širší, protože soudci v podstatě říkají, že žádné bezpečné země neexistují,“ uvedla Meloniová.