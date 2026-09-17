Americká armáda potopila další loď na základě podezření ze zapojení do pašování drog. Ozbrojené síly vydaly na síti X prohlášení, ve kterém popisují zásah ve východním Tichomoří. Posádku plavidla vojáci předali ekvádorským úřadům. Při posledním zásahu nikdo nezemřel. Od loňského září nicméně údery Spojených států na lodě údajně zapojené do pašování drog připravily o život přes 220 lidí, píše server PBS.
Útoky na plavidla odůvodňoval americký prezident tím, že Spojené státy jsou v konfliktu s drogovými kartely v Jižní Americe. Administrativa Donalda Trumpa nicméně nikdy neposkytla spolehlivé důkazy na podporu tvrzení, že zasažené lodě se skutečně podílely na obchodování s drogami.