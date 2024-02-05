Взаємодопомога дружин і матерів загиблих українських воїнів

Vitalija Tokarčuková
před 57 mminutami|Zdroj: ČT24
Взаємодопомога дружин і матерів загиблих українських воїнів (zdroj: ČT24)

Об’єднання матерів та дружин Захисників України надає психологічну, консультативну та гуманітарну підтримку, насамперед родинам загиблих українських воїнів. Воно нараховує понад три з половиною тисячі жінок в Україні та за кордоном. Редактор Чеського телебачення Віталія Токарчук поспілкувалася з головою об’єднання Наталією Музикою.

Vzájemná pomoc žen a matek padlých ukrajinských vojáků

Psychologickou, poradenskou i humanitární podporu především rodinám padlých ukrajinských vojáků poskytuje Sdružení matek a manželek obránců Ukrajiny. Čítá více než tři a půl tisíce žen na Ukrajině i v zahraničí. S vedoucí spolku Natalijí Muzykovou hovořila redaktorka České televize Vitalija Tokarčuková.

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