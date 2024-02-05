Взаємодопомога дружин і матерів загиблих українських воїнів

Об’єднання матерів та дружин Захисників України надає психологічну, консультативну та гуманітарну підтримку, насамперед родинам загиблих українських воїнів. Воно нараховує понад три з половиною тисячі жінок в Україні та за кордоном. Редактор Чеського телебачення Віталія Токарчук поспілкувалася з головою об’єднання Наталією Музикою.