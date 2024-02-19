На думку українських та зарубіжних аналітиків, українським військовим на фронті необхідні безпілотники. Але їх не вистачає. Тому до їх виготовлення залучається все більше волонтерів. Одна з них – 28-річна Віолетта, яка до війни виготовляла прикраси. Її батько і двоє братів служать в армії. Віолетта Олійник поговорила з журналісткою Чеського телебачення Юлією Нетідовою.
Вітчизняне виробництво безпілотників для українських військових
Вітчизняне виробництво безпілотників для українських військових (zdroj: ČT24)
Domácí výroba dronů pro ukrajinské vojáky
Pro ukrajinské vojáky jsou na frontě podle tamních i zahraničních analytiků zásadní drony. Není jich ale dostatek. Proto se jejich výrobou zabývá také čím dál víc dobrovolníků. Jedním z nich je i 28letá Violetta, která před válkou vyráběla šperky. V armádě slouží její otec i dva bratři. Violetta Olyjnyková hovořila s redaktorkou České televize Julií Netidovovou.