Вітчизняне виробництво безпілотників для українських військових

На думку українських та зарубіжних аналітиків, українським військовим на фронті необхідні безпілотники. Але їх не вистачає. Тому до їх виготовлення залучається все більше волонтерів. Одна з них – 28-річна Віолетта, яка до війни виготовляла прикраси. Її батько і двоє братів служать в армії. Віолетта Олійник поговорила з журналісткою Чеського телебачення Юлією Нетідовою.