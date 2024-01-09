Турбота про українських воїнів, їхніх вагітних дружин та дітей

Виробництво зимового спальних систем для бійців на фронті, польові душові та пральні комплекси чи догляд за вагітними дружинами та дітьми солдатів – ось основні напрямки діяльності Українського благодійного фонду «Рій». Про це директорка фонду Діана Ільніцька розмовляла з редактором Чеського телебачення Вікторією Церкуник.