Виробництво зимового спальних систем для бійців на фронті, польові душові та пральні комплекси чи догляд за вагітними дружинами та дітьми солдатів – ось основні напрямки діяльності Українського благодійного фонду «Рій». Про це директорка фонду Діана Ільніцька розмовляла з редактором Чеського телебачення Вікторією Церкуник.
Турбота про українських воїнів, їхніх вагітних дружин та дітей
Турбота про українських воїнів, їхніх вагітних дружин та дітей (zdroj: ČT24)
Péče o ukrajinské vojáky, jejich těhotné manželky i děti
Výroba zimních spacích potřeb pro vojáky na frontě, polní sprchy a pračky nebo péče o těhotné manželky a děti vojáků – to jsou hlavní směry činnosti ukrajinské charitativní nadace Roj. S redaktorkou České televize Viktorií Cerkunykovou o tom hovořila ředitelka fondu Diana Ilnycká.