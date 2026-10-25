Lídryně venezuelské opozice Machadová se po téměř roce vrátila do vlasti

Lídryně venezuelské opozice María Corina Machadová se téměř po roce vrátila do vlasti. Agentura AFP píše, že se nadšeně vítala se svými příznivci ve městě Barquisimeto v provincii Lara na severozápadě země.
Machadová, která loni získala Nobelovu cenu za mír, na svém profilu na X oznámila: „Jsem tady. S vámi.“ Její strana Vente Venezuela sdílela video a snímky političky oblečené v bílém tričku a modrých džínách, jak se v kostele objímá s lidmi.
Agentura Reuters píše, že návrat do vlasti může pro Machadovou znamenat zhoršení vztahů s administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa, o jehož spojenectví dříve usilovala. Spojené státy letos v lednu unesly dlouholetého venezuelského autoritáře Nicoláse Madura. Od té doby američtí představitelé vyjadřují podporu Madurově bývalé viceprezidentce Delcy Rodríguezové, která s USA spolupracuje. Washington si například zajistil dohled nad vývozem ropy z této jihoamerické země.
Podle venezuelské ústavy v nepřítomnosti prezidenta může viceprezidentka zemi vést jen 180 dnů, pak musí být do třiceti dnů vyhlášeny volby. Trump nicméně před časem řekl, že „je příliš brzy na to uvažovat o demokratických volbách ve Venezuele“.
V neděli v Bílém domě prezident USA prohlásil, že o návratu Machadové do Venezuely nic neví, a naznačil, že i dál bude pokračovat ve spolupráci s Rodríguezovou. „Je to moc milá žena,“ řekl o Machadové. „Ale ve Venezuele nám to jde dobře,“ dodal. V rozhovoru s televizí Fox News prohlásil, že Spojené státy mají „naprostou kontrolu nad Venezuelou“.
Machadová se plánuje setkat s lidmi zasaženými ničivým červnovým zemětřesením, s příbuznými politických vězňů, se zástupci mezinárodního společenství a lídry venezuelského hnutí za demokracii, sdělil Reuters David Smolansky, její hlavní zahraničněpolitický poradce.
Machadová tajně opustila Venezuelu loni v prosinci, aby v Oslu převzala Nobelovu cenu za mír. Jak se nyní do vlasti dostala, není jasné. AFP píše, že v uplynulých měsících působila v Panamě a do vlasti se pokoušela vrátit nejméně sedmkrát. Pokaždé jí v tom ale zabránily venezuelské úřady.