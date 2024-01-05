Свічки для обігріву, підігріву їжі чи кави

Багато волонтерів в Україні взимку займаються, серед іншого, виготовленням спеціальних свічок, які відправляють бійцям на фронт. Виготовляє їх також пані Оксана з Хмельниччини разом з усією родиною. Свічки служать воїнам не тільки для зігрівання, а й для підігріву їжі чи кави. Одна свічка може горіти до п'яти годин. Про це Оксана Осядла розмовляла з редактором Чеського телебачення Вікторією Церкуник.