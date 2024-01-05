Багато волонтерів в Україні взимку займаються, серед іншого, виготовленням спеціальних свічок, які відправляють бійцям на фронт. Виготовляє їх також пані Оксана з Хмельниччини разом з усією родиною. Свічки служать воїнам не тільки для зігрівання, а й для підігріву їжі чи кави. Одна свічка може горіти до п'яти годин. Про це Оксана Осядла розмовляла з редактором Чеського телебачення Вікторією Церкуник.
Свічки для обігріву, підігріву їжі чи кави
Свічки для обігріву, підігріву їжі чи кави (zdroj: ČT24)
Svíčky k ohřevu jídla nebo kávy
Mnoho dobrovolníků se na Ukrajině věnuje v zimním období mimo jiné výrobě speciálních svíček, které posílají vojákům na frontu. Vyrábí je také paní Oksana z Chmelnické oblasti spolu se svou rodinou. Vojákům slouží svíčky nejen k zahřátí, ale také k ohřevu jídla nebo kávy. Jedna svíčka může hořet až pět hodin. Oksana Osjadlová o tom hovořila s redaktorkou České televize Viktorií Cerkunykovou.