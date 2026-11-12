Šéf Nvidie Jensen Huang rezignoval


12. 11. 2026AktualizovánoPrávě teď|Zdroj: Reuters, ČTK

Generální ředitel společnosti Nvidia Jensen Huang odstupuje z funkce. Odvětví umělé inteligence tak přichází o svého největšího zastánce, píše agentura Reuters. Společnost oznámila, že Huang, který čelí skandálu kvůli vztahu s údajnou čínskou špionkou, odstupuje okamžitě. Nvidia je klíčovým globálním hráčem v budování infrastruktury pro AI.

Nvidia uvedla, že post generálního ředitele dočasně převezme finanční ředitelka Colette Kressová, zatímco firma hledá trvalého nástupce. Nvidia zároveň jmenovala Harveye Jonese, bývalého šéfa společnosti Synopsys a člena správní rady Nvidie, svým vůbec prvním předsedou správní rady.

Huang z Nvidie vybudoval velmoc v tomto odvětví, firma se ale teď ocitá v nejistotě, píše Reuters. Spoluzakladatel Nvidie, který je i jejím čtvrtým největším investorem s podílem přibližně 3,61 procenta, rovněž opustí její představenstvo.

„Riziko nespočívá v tom, že by Nvidia náhle ztratila svůj technologický plán (…) ten je do značné míry jasný na několik příštích let. Riziko spočívá v realizaci. Jensen byl hlavním dirigentem mimořádně komplexního systému,“ komentoval situaci Michael Feldman, správce portfolia ve firmě ClearBridge Investments.

Huangovy skandály

Tlak na Huanga v posledních dnech narůstal poté, co se objevily zprávy, že 63letý ženatý muž měl poměr s čínskou podnikatelkou, kterou americké úřady podezřívají ze špionáže pro Peking. Kvůli tomu ho vyšetřuje i americká FBI, oznámil prezident USA Donald Trump.

Vztah šéfa Nvidie s ženou podezřelou ze špionáže pro Čínu vyšetřuje FBI, řekl Trump
Šéf Nvidie Jensen Huang

Představenstvo Nvidie se ve středu sešlo, aby zvážilo jeho odvolání, uvedla osoba obeznámená s touto záležitostí. Stalo se tak poté, co se objevily zprávy, že Huang měl mimomanželský poměr také s vysokou manažerkou firmy, která mu pracovně podléhala.

Akcie Nvidie před zahájením obchodování v New Yorku vykazovaly propad o více než dvanáct procent a dostaly se pod 152 dolarů. To společnost přivedlo ke ztrátě tržní hodnoty ve výši přibližně 500 miliard dolarů (11 bilionů korun), což je více než čtyřnásobek výdajů letošního státního rozpočtu Česka, a táhlo dolů i širší trh. Akcie začaly oslabovat, když se objevily první informace o Huangově nevěře a podezření, že má vztah s ženou podezřelou ze špionáže.

Šéf Nvidie měl poměr také s manažerkou své firmy, píše NYT
Jensen Huang

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