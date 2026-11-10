Vztah šéfa Nvidie s ženou podezřelou ze špionáže pro Čínu vyšetřuje FBI, řekl Trump


před 16 mminutami|Zdroj: ČTK

Vztah ředitele společnosti Nvidia Jensena Huanga s ženou podezřelou ze špionáže pro Čínu vyšetřuje americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI), oznámil v pondělí americký prezident Donald Trump. Šéf Bílého domu se podle agentury AFP o záležitosti vyjadřoval s porozuměním a řekl, že věří Huangově tvrzení, že o špionážních aktivitách ženy nevěděl. Nvidia patří mezi nejhodnotnější podniky na světě a dominuje globálnímu trhu s čipy pro umělou inteligenci (AI).

„Položil jsem mu otázku: ‚Věděl jsi, že je špionka?‘ Odpověděl: ‚Neměl jsem ponětí, že je špionka.‘ A já mu skutečně věřím,“ řekl Trump novinářům v Bílém domě o své konverzaci s Huangem. „Prověříme to. Vím, že FBI to vyšetřuje v souvislosti s něčím jiným, a myslím, že s ním to bude v pořádku,“ doplnil Trump k Huangovi.

Náhlé odhalení nevěry šéfa Nvidie otřáslo politickou scénou i americkým technologickým odvětvím, píše agentura AP. Vyvolalo obavy, zda Čína získala informace o nejmodernějších čipech, které firma vyvíjí a které pohánějí AI, a zda došlo k ohrožení americké národní bezpečnosti.

Třiašedesátiletý Huang, který je jedním z nejbohatších lidí na světě, se k aféře přiznal a v otevřeném dopise zveřejněném na webu Nvidie se omluvil své manželce i zaměstnancům firmy. O zjištění amerických zpravodajských služeb, že Huangova přítelkyně shromažďovala informace pro Peking, informoval deník The New York Times. Nvidia v neděli oznámila zahájení nezávislého vyšetřování zpráv, že se Huang stal terčem zahraniční zpravodajské operace.

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Peking v pondělí popřel, že by se Huanga snažil kompromitovat. „Obvinění o takzvané čínské špionce jsou nepodložená. Není to nic jiného než snaha poškodit pověst Číny,“ sdělil mluvčí čínského ministerstva zahraničí.

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