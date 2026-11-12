Šéf Nvidie měl poměr také s manažerkou své firmy, píše NYT

Šéf společnosti Nvidia Jensen Huang měl poměr i s jednou z firemních manažerek, které pod něj spadají v rámci korporátní hierarchie, napsal deník The New York Times (NYT). Huang se ocitl v centru pozornosti kvůli jeho milostnému poměru s jinou ženou, kterou americké zpravodajské služby označily za čínskou špionku. Peking takové tvrzení odmítl. Nvidia již v této věci spustila vnitřní vyšetřování.
Vztah viceprezidentky společnosti Nvidia pro oblast zdravotnictví Kimberly Powellové s Huangem popsal NYT s odkazem na pět osob, které ve společnosti pracovaly a s novináři hovořily pod podmínkou anonymity.
V březnu se Powellová zúčastnila konference GTC, kterou pořádá společnost Nvidia pro vývojáře v San Jose, kde hovořila o využití umělé inteligence k dosažení průlomů ve zdravotnictví a biologii.
Během konference se vedoucí pracovníci společnosti Nvidia zdržovali v nedalekém hotelu, kde se konaly schůzky. Huang a Powellová byli podle NYT v hotelu viděni, jak si dávají najevo vzájemnou náklonnost. Jeden z přihlížejících tuto interakci natočil na svůj telefon, uvedly tři zdroje obeznámené se situací.
Huangovi pracovníci ochranky si osoby s telefonem měli všimnout a oddělit ji od svého šéfa. Zaměstnanci Nvidie s ní poté podle deníku uzavřeli dohodu o mlčenlivosti.
Podle etického kodexu společnosti Nvidia jsou zaměstnanci povinni „vyhýbat se situacím, v nichž jejich jednání vede ke střetu zájmů“, včetně „osobních vztahů“. Společnost uvádí, že „bezodkladně vyšetřuje oznámení o neetickém chování“.
Kariéra Powellové
Powellová nastoupila do Nvidie v roce 2008 a postupně se vypracovala. Podle jejího profilu na LinkedIn byla v roce 2016 povýšena na pozici seniorní ředitelky pro rozvoj podnikání v oblasti umělé inteligence. Koncem roku 2017 byla jmenována viceprezidentkou pro zdravotnictví.
Podle webových stránek společnosti má Powellová v současnosti na starosti programy, které by mohly využít čipovou technologii Nvidie ve vysokoškolském vzdělávání a ve zdravotnictví, zejména v zařízeních pro lékařské zobrazování.
Huang založil společnost Nvidia v roce 1993 a proměnil ji v předního dodavatele čipů pro umělou inteligenci. V neděli jeho firma oznámila, že spustila vyšetřování svého šéfa. Došlo k tomu poté, co představenstvu společnosti přiznal, že měl intimní vztah s ženou, která vystupuje pod jménem Alice Huangová a kterou americké zpravodajské služby identifikovaly jako čínskou špionku. Peking takové obvinění odmítl.