Ruské útoky mají oběti v Kyjevě a Chersonu

Ruský dronový útok na Kyjev zabil ženu a několik dalších lidí zranil, informovaly ve čtvrtek městské úřady. Moskva na Kyjev udeřila také balistickými raketami. Na zranění utrpěná při ruském dronovém útoku zemřela také žena v Chersonu. Útoky poškodily i energetickou a civilní infrastrukturu v Rivnenské oblasti na severozápadě Ukrajiny, uvedly tamní úřady. Rusko tvrdí, že sestřelilo několik dronů mířících na Moskvu.
Ruský dron zasáhl v Kyjevě devítipatrový obytný dům. Útok zabil čtyřiačtyřicetiletou ženu a dalších pět lidí zranil. Úder zároveň zapálil druhé až páté podlaží domu. „Předběžné zprávy naznačují částečné zničení čtvrtého patra. Na místě jsou záchranné složky,“ přiblížil starosta města Vitalij Klyčko. Rusko tvrdí, že v Kyjevě zasáhlo muniční sklad.
Ve čtvrtek ráno zabil ruský dron osmapadesátiletou ženu v Chersonu, sdělila prokuratura Chersonské oblasti. Osvobozený Cherson leží u frontové linie a ruské útočné bezpilotní stroje pronásledují tamní obyvatele téměř neustále.
V Rivnenské oblasti na severozápadě země zasáhly ruské útoky mimo jiné energetickou infrastrukturu, bez proudu tam kvůli tomu skončilo přes 160 obcí, oznámila ráno regionální správa. V oblasti byly zasaženy i podniky a obytné čtvrti, uvedla stanice BBC s odkazem na záchranné složky.
Rusko použilo drony i balistické střely
Kromě 123 dronů použilo Rusko k nočnímu útoku na Ukrajinu také balistické rakety Iskander a protilodní střely Zirkon, uvedlo ukrajinské letectvo. Protivzdušná obrana podle něj zničila 94 dronů či raket, zásahy byly zaznamenány na sedmnácti místech.
Podle ukrajinského premiéra Serhije Koreckého eviduje země po nočních ruských útocích škody v osmi regionech. „Hlavními cíli byla energetická a dopravní infrastruktura,“ uvedl na telegramu šéf vlády, podle něhož Rusko zasáhlo například energetické zařízení v Záporožské oblasti.
„V Kyjevě byl v důsledku útoku balistickými střelami poškozen stavebně-výrobní podnik, v Kyjevské oblasti byl zasažen civilní podnik,“ vyjmenoval Koreckyj. Poškozeny jsou podle něj i obytné budovy v regionech.
Server RBK-Ukrajina píše, že ruské invazní síly během uplynulého dne a noci útočily také na Žytomyrskou oblast, kde poškodily soukromé domy a objekty energetické a dopravní infrastruktury. Jeden člověk byl podle něj zraněn.
Ruské úřady tvrdí, že v řadě regionů sestřelily ukrajinské drony. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin poznamenal, že nad hlavním městem bylo zničeno pět strojů. Další mířily třeba na město Tula.