Zemřel Josef Turek, československý válečný veterán z bojů u Dunkerku

Ve věku sto let zemřel válečný veterán a plukovník ve výslužbě Josef Turek, poslední v Česku pobývající československý voják, který se za druhé světové války zúčastnil bojů u francouzského přístavu Dunkerk. O jeho úmrtí informoval odbor válečných veteránů a válečných hrobů ministerstva obrany na síti X. Letos v únoru Turek obdržel francouzský Řád čestné legie V. stupně.
Turek byl v roce 1944 povolán do německé armády a nasazen na západní frontě ve Francii. Po zajetí americkými vojáky se dostal do Velké Británie, kde vstoupil do československé zahraniční armády. Jako tankista Československé samostatné obrněné brigády se následně zapojil do bojů u Dunkerku, které trvaly do konce druhé světové války.
Když se po demobilizaci vrátil domů, jeho blízcí byli překvapeni, protože ho považovali za mrtvého. Na tuto událost vzpomínal jeho syn Josef Turek mladší v rozhovoru zveřejněném ministerstvem obrany.
Kvůli své válečné minulosti a službě v československých jednotkách na západní frontě strávil Turek většinu profesního života jako dělník. Po návratu do Československa působil krátce jako instruktor řidičů tanků, později pracoval u železnice. Poslední roky života pobýval ve Středisku komplexní péče o veterány ve Vojenské nemocnici v Olomouci.
Za účast v bojích za osvobození získal Československou vojenskou pamětní medaili se štítkem Francie. Francouzský Řád čestné legie mu letos v únoru předal francouzský velvyslanec v Česku Stéphane Crouzat.
Boje u Dunkerku patřily k významným operacím československých pozemních jednotek na západní frontě za druhé světové války. Československá samostatná obrněná brigáda pod velením generála Aloise Lišky se do obléhání francouzského přístavu zapojila v říjnu 1944. Ve městě bylo tehdy obklíčeno přibližně dvanáct tisíc německých vojáků. Úkolem československé brigády bylo zabránit německé posádce v prolomení obklíčení. Boje pokračovaly až do 9. května 1945, kdy německá posádka kapitulovala.