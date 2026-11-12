Při zřícení budovy v Brooklynu zemřel jeden člověk, další jsou zranění

Při zřícení třípatrové budovy v newyorském Brooklynu zemřel nejméně jeden člověk zemřel. Dvanáct deset utrpělo zranění, z toho čtyři vážná. Jedna osoba zůstává uvězněna pod troskami, uvedl podle stanice CNN v noci na čtvrtek představitel místního hasičského sboru. Příčiny zatím zůstávají nejasné.
Budova ve čtvrti Flatbush se zřítila kolem 16. hodiny místního času (kolem 22. hodiny SEČ). Nacházela se vedle staveniště, přičemž podle zástupce hasičského sboru se v přízemí nacházel obchod a v horním patře alespoň jeden byt.
„Neznáme podrobnosti ohledně toho, proč se budova zřítila, ale vím jen to, že byla pravděpodobně zanedbávána,“ uvedla newyorská poslankyně Rodneyse Bichotte Hermelynová. Podle členky městské rady New Yorku Farah N. Louisové je mezi zraněnými i dítě.
Video z místa události zachycuje hasiče, jak vytahují jednu z obětí z hromady trosek. Záchranáři nasadili při pátrání drony.
Podle městských záznamů bylo v dubnu proti dodavateli demoličních prací zahájeno řízení kvůli porušení předpisů, píše CNN. Firma totiž na místě pokračovala v demolici i přesto, že stavební úřad vydal příkaz k zastavení prací. Záznamy dále uvádějí, že v říjnu byla záležitost vyřešena a dodavatel zaplatil pokutu ve výši deseti tisíc dolarů.
Hasiči po západu slunce dále prohledávali trosky a přebírali předměty z budovy ve snaze najít další oběti. Newyorský krizový management zřídil pro postižené obyvatele Flatbush centrum pomoci Červeného kříže.