Střelec nedaleko Bílého domu zabil jednoho člověka, další čtyři postřelil

Čtyři zraněné a jednoho mrtvého si ve čtvrtek vyžádala střelba v prestižní washingtonské čtvrti v pěší vzdálenosti od Bílého domu, píše agentura AP s odkazem na policii. Podle svědka byl jeden člověk z pětice postřelen v posilovně a zraněním podlehl. Podezřelý se podle policie po příjezdu strážníků zabarikádoval a následně se střelil. Podle dvou bezpečnostních zdrojů stanice NBC News je podezřelý po smrti.
Střelba byla hlášena ve čtvrti Logan Circle zhruba 1,6 kilometru od Bílého domu. Prozatímní šéf metropolitní policie Jeffrey Carroll uvedl, že jedna z obětí zemřela.
Podezřelý, který měl zřejmě spor se společenstvím vlastníků, se podle Carrolla po střelbě zabarikádoval v bytě a po telefonátu s policií se střelil a přestal komunikovat. Policie poté do bytu vnikla a našla muže se střelnými poraněními, která si způsobil sám. Podle policie byt zřejmě patřil podezřelému. Stanice NBC News s odkazem na dva bezpečnostní zdroje píše, že střelec je po smrti.
Policie vyzvala veřejnost, aby se vyhnula oblasti, kde se nachází fitness centrum VIDA, episkopální kostel sv. Lukáše a obytné domy. Velká část bloku kolem 15. ulice byla uzavřena páskou a ve školách v oblasti byla vyhlášena uzávěra. Při policejním zásahu byly uzavřeny i přilehlé ulice. Federální Úřad pro alkohol, tabák, zbraně a výbušniny (ATF) uvedl, že na místo vyslal své agenty, aby se zásahem pomohli. Policejnímu vyšetřování pomáhá místní pobočka Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI).
Podezřelý podle úřadů zastřelil nejméně jednoho člověka v posilovně, načež vyšel ven a pokračoval ve střelbě, postřelil mimo jiné jednoho člověka ve výtahu k parkovišti. Poté se zabarikádoval v bytě v sedmém patře domu. Na střechu a ke vchodu byly vyslány zásahové jednotky.
Svědek agentury AP James Spellman, který byl v době střelby v posilovně, uvedl, že jeden člověk byl střelen do krku, skácel se k zemi a zemřel na místě. V posilovně tehdy podle svědka bylo asi 50 osob a byly slyšet dva výstřely uvnitř a asi šest venku. Všichni prchali ven.
Nejde o první násilnosti v této čtvrti. Podle úřadů byl začátkem srpna 2025 v časných nedělních hodinách ve čtvrti Logan Circle napaden bývalý člen útvaru pro efektivitu státní správy (DOGE) prezidenta Donalda Trumpa skupinou mladistvých, kteří se jemu a jedné ženě pokusili ukrást auto. O několik dní později Trump obešel místní samosprávu, zavedl nad městem přímou federální kontrolu a vyslal do něj stovky příslušníků Národní gardy s cílem snížit kriminalitu. Toto nasazení trvá až do současnosti.