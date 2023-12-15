За межею бідності в Україні живуть близько десяти тисяч сімей, які мають літніх опікунів. Найчастіше це сім'ї, де батьки померли або втратили батьківські права. Про це Чеському телебаченню розповів Євгеній Осипчук, директор фонду «Зростай в родині». Його фонд з 2021 року підтримав близько тисячі сімей з близько півтори тисячі дітей. З Осипчуком розмовляла редактор Вікторія Церкуник.
Підтримка сімей з літніми опікунами в Україні
Підтримка сімей з літніми опікунами в Україні (zdroj: ČT24)
Podpora rodin se staršími opatrovníky na Ukrajině
Na Ukrajině žije asi deset tisíc rodin s opatrovníky z řad seniorů pod hranicí chudoby. Jde o nejčastěji o rodiny, kde rodiče zemřeli nebo přišli o svá rodičovská práva. České televizi to řekl ředitel nadace Vyrůstat v rodině Jevhenij Osypčuk. Jeho nadace podpořila od roku 2021 asi tisíc rodin se zhruba patnácti sty dětmi. S Osypčukem hovořila redaktorka Viktoria Cerkunyková.