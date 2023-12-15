Підтримка сімей з літніми опікунами в Україні

За межею бідності в Україні живуть близько десяти тисяч сімей, які мають літніх опікунів. Найчастіше це сім'ї, де батьки померли або втратили батьківські права. Про це Чеському телебаченню розповів Євгеній Осипчук, директор фонду «Зростай в родині». Його фонд з 2021 року підтримав близько тисячі сімей з близько півтори тисячі дітей. З Осипчуком розмовляла редактор Вікторія Церкуник.