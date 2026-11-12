Colom bude prvním afroamerickým senátorem v Mississippi od občanské války, píše AP

Demokratický kandidát Scott Colom porazil v těsném souboji republikánskou senátorku Cindy Hydeovou-Smythovou a získal tak křeslo v americkém Senátu za stát Mississippi. Vítězství mu zajistilo zdlouhavé sčítání hlasů, uvedla v noci na čtvrtek agentura AP. Mississippi tak bude mít prvního afroamerického senátora od období rekonstrukce po občanské válce.
Colomovo těsné vítězství představuje podle AP zásadní zlom a jeho dopad se projeví po celé zemi. Mississippi je tradiční republikánskou baštou a odhadovalo se, že tu měla mandát obhájit dosavadní senátorka Cindy Hydeová-Smythová.
Tento výsledek přispívá k výraznému odmítnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volbách do Kongresu. Ve volbách z minulého týdne získali demokraté většinu v obou komorách, které dosud ovládali republikáni. Uspěli mimo jiné v tradičních republikánských baštách, například v Texasu či Kansasu.
Ve 100členném Senátu stále ještě není rozhodnuto o mandátu za Aljašku, kde těsně vede demokratka Mary Peltolaová nad republikánem Danem S. Sullivanem.