Španělsko ochromila generální stávka, po celé zemi se čekají demonstrace

Španělsko ve středu ochromila generální stávka, první za 14 let, kterou podpořily hlavní odborové svazy v zemi. Zastavení práce se tak týká velké části odvětví. V omezeném režimu funguje hromadná doprava či zdravotní a sociální služby. Protestující podle místních médií ráno zablokovali několik silnic vedoucích do Madridu či Barcelony. V řadě španělských měst jsou plánovány demonstrace. Důvodem stávky jsou rostoucí životní náklady a dlouhodobá bytová krize ve Španělsku.
Stávka je podle místních médií v zásadě klidná, nicméně při několika incidentech na různých místech bylo zatčeno asi deset lidí, napsal deník El País.
Už nad ránem se střetlo několik protestujících s policisty v Madridu u velkoobchodu Mercamadrid. Odborový svaz CC.OO. uvedl, že několik osob muselo být ošetřeno kvůli podráždění očí poté, co policie použila pepřový sprej. Policie použití takového prostředku popřela. Kvůli střetům byl jeden člověk zatčen. Další lidé tvrdí, že mají pohmožděniny po úderech policejními obušky.
Na příjezdu k průmyslové zóně u Barcelony skupinka protestujících ráno pálila několik pneumatik. Jeden člověk byl zatčen v Pamploně, kde demonstranti blokovali vstup do banky Caixabank. Policisté demonstranty od vchodu odtáhli.
Generální stávka začala o půlnoci a odborové svazy hovoří o široké účasti. Například v automobilovém průmyslu dosahuje podle nich účast 90 procent, stejně jako v přístavech Valencie a Algeciras. Zastaven provoz byl například i v závodě Volkswagenu v Navaře či továrně SEAT v Barceloně, napsala agentura Reuters. Asi 80procentní účast v této 24hodinové stávce podle odborů hlásí také popeláři či masný průmysl.
Zajištěny jsou dál služby sociální a zdravotní, kde stávkuje asi třetina zaměstnanců. Také železniční doprava funguje v omezeném režimu, částečně se stávka týká i letecké dopravy. Ke stávce se připojila například i televize Canal Sur z regionu Andalusie a také mnohé univerzity.
Generální stávku iniciovalo sdružení nájemníků a vyhlásily ji hlavní španělské odborové svazy začátkem října, a to oficiálně za důstojné mzdy, za které lze pořídit slušné bydlení.
Bytová krize
Od konce září se v Madridu a dalších španělských městech konaly demonstrace za lepší ochranu nájemníků. V zemi je totiž dlouhodobě nedostatek bytů a roste nájemné a další životní náklady. Řada mladých si proto nemůže dovolit vlastní bydlení.
„Nepřestaneme (demonstrovat), dokud nezměníme model bydlení v této zemi tak, aby domy sloužily k bydlení, a ne zájmům menšiny rentiérů,“ řekla novinářům Alicia del Ríová, mluvčí madridského Sdružení nájemníků.
Vláda z růstu nájmů a nedostatku bytů viní pravicovou opozici, která spravuje řadu regionů a obcí. Protestující tvrdí, že za bytovou krizi nese odpovědnost i levicová vláda premiéra Pedra Sáncheze. Ten se nicméně letos v první polovině roku snažil prosadit návrh zákona o bydlení, který by novelizoval zatím poslední takovou legislativu platnou od května 2023; ovšem neúspěšně. Stejně tak nezískal podporu ve sněmovně pro dva návrhy zákonů o lepší ochraně nájemníků. Sánchez, jehož vláda letos čelila kritice i kvůli migrační krizi v Ceutě, začátkem října oznámil předčasné volby, které se uskuteční 29. listopadu.