Egypt měsíce tajně posílá vojáky a stíhačky Saúdům, píše MEE


před 1 hhodinou|Zdroj: The Middle East Eye, ČTK, ČT24, al-Džazíra

Egypt vyslal do Saúdské Arábie na pomoc při obraně proti útokům hútíů vojáky, stíhačky Rafale, vrtulníky i transportní letouny dlouho předtím, než to v říjnu oficiálně slíbil prezident Abdal Fattáh Sísí a následně vojenskou podporu odsouhlasil parlament. Egyptské vojenské zdroje to sdělily serveru Middle East Eye (MEE). Ohledně role Káhiry v konfliktu podle nich mezi armádními špičkami „panují značné neshody“. Vojenskou podporu poskytují Saúdům i Pákistán a Turecko v rámci nové dohody z Mekky.

Saúdská Arábie čelí poslední měsíce obnoveným raketovým a dronovým útokům ze strany jemenských džihádistických povstalců hútíů, kteří útočí na tamní rafinerie, letiště a další cíle. Saúdi v důsledku hútijské ofenzivy zintenzivnili údery proti oblastem Jemenu ovládaným těmito rebely, včetně hlavního města Saná, a požádali o vojenskou a diplomatickou podporu regionální spojence.

Káhira vyslala do Saúdské Arábie letku stíhaček Rafale, osm vrtulníků a čtyři velká transportní letadla, řekl nyní anonymně MEE egyptský vojenský zdroj, jenž není oprávněn hovořit s médii.

Egyptské válečné lodě se podle něj přesunuly k jižní části Rudého moře, poblíž strategicky důležitého průlivu Báb al-Mandab, který spojuje Rudé moře s Adenským zálivem. O pohybu moderních egyptských fregat a korvet poblíž klíčové úžiny psal MEE již v srpnu.

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Tanker pohybující se v Rudém moři, ilustrační foto

Katarská al-Džazíra pak minulý měsíc informovala o tom, že data ze sledování letů identifikovala dva egyptské vojenské transportní letouny C-130 Hercules operující v saúdskoarabském vzdušném prostoru. Letadla, identifikovaná registračními čísly SU-BAI a SU-BEW, byla sledována nad západní částí země, než jejich signály zmizely.

Jeden z vojenských zdrojů MEE sdělil, že Egypt také přemístil několik systémů protivzdušné obrany, včetně baterií Skyguard-Amoun, na strategická místa na východě a jihu země. „Bezpečnostní diskuse a výměny názorů mezi oběma zeměmi probíhaly od začátku bojů s cílem dohodnout se na tom, jak bude provedena vojenská intervence a podpora,“ nastínil zdroj.

Abdelatty přiznal vojenskou přítomnost

Egyptský ministr zahraničí Badr Abdelatty tento týden potvrdil, že egyptská armáda působí v království už delší dobu. „Naše přítomnost tam začala před několika měsíci po útocích a agresi vůči Saúdské Arábii během eskalace s Íránem,“ prohlásil Abdelatty pro stanici France 24 a dodal, že Káhira nyní toto nasazení „posiluje“.

Až 17. října přitom Sísí vyzval parlament, aby odsouhlasil vyslání egyptských sil na obranu Saúdské Arábie, „pokud o to království požádá“. Následující den Rada národní obrany, které prezident předsedá, oficiálně oznámila, že Káhira poskytne veškerou možnou podporu k ochraně bezpečnosti a územní celistvosti království.

Podle článku 152 egyptské ústavy musí prezident před vysláním ozbrojených sil na bojovou misi mimo území země věc konzultovat právě s Radou národní obrany – a také získat souhlas dvoutřetinové většiny Sněmovny reprezentantů, což se stalo až 26. října, podotýká MEE.

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Ilustrační foto: protisaúdské shromáždění podporovatelů hútíů v jemenském Saná (31. července 2026)

Parlamentní usnesení však veřejně neupřesnilo přesnou povahu ani rozsah egyptského vojenského zapojení. Sísí v říjnu prohlásil, že vojenská pomoc neposlouží k úderům na jemenské území, ze kterého povstalci útočí na Saúdskou Arábii. „Mluvíme o obraně hranic a území (Saúdskoarabského) království,“ tvrdil egyptský prezident.

Spory o podobu intervence

Druhý vysoce postavený egyptský vojenský představitel, který rovněž hovořil pod podmínkou anonymity, řekl MEE, že panují ostré neshody uvnitř vojenského vedení země ohledně rozsahu jakékoli intervence – zejména ohledně toho, zda by se egyptské pozemní jednotky měly přímo účastnit operací proti hútíům v severním Jemenu.

Činitel podotkl, že schůzky, kterých se zúčastnil Sísí, velitelé různých složek ozbrojených sil a členové Národní obranné rady, byly poznamenány spory o možnost vyslání pozemních sil do Jemenu.

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Syrský voják, ilustrační foto

Neshoda pramení částečně z historické zkušenosti Egypta s vojenskou intervencí v této zemi. Za bývalého prezidenta Gamala Abdela Násira Egypt v roce 1962 zasáhl do občanské války v Jemenu, kde nasadil desítky tisíc vojáků na podporu republikánských sil bojujících proti royalistickým silám podporovaným Rijádem. Kampaň se pro Káhiru stala nákladným a zdlouhavým vojenským střetem, při kterém byly před stažením sil v roce 1970 zabity tisíce egyptských vojáků.

Podle jiného vojenského zdroje MEE je nicméně teoreticky možné, že se nakonec egyptské jednotky zapojí do bojů v jejich závěrečné fázi poté, co letecké a námořní operace oslabí vojenské schopnosti hútíů. „Egyptská pozemní intervence by mohla proběhnout v rámci mnohonárodních pozemních sil, spíše než pouze prostřednictvím egyptských vojáků. Podobně jako to, co se stalo během války v Perském zálivu v roce 1991,“ míní zdroj.

Zdůraznil však, že pozemní válka nyní nepřipadá v úvahu. „Současná situace si nejprve žádá ‚řešení‘ velitelských a řídicích center hútíů, odpalovacích platforem pro rakety a drony a systémů protivzdušné obrany, než by došlo k jakémukoli pozemnímu střetu nebo dokonce ke zvážení pozemní války,“ vysvětlil.

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Kroky „muslimského NATO“

Rijád v poslední době vojensky podpořily i některé asijské státy. Saúdská Arábie spolu s Pákistánem a Tureckem podepsaly v srpnu obranný pakt, který počítá s tím, že útok na jednoho člena se považuje za útok na všechny tři země. Vyslání sil nedávno Islámábád potvrdil.

„Podle důvěryhodných zpráv tam působí tisíce vojáků, stíhací letka, protivzdušná obrana a vojenští poradci, přičemž nejnovější informace hovoří také o zapojení pákistánských letadel do útoků proti hútíům,“ informoval blízkovýchodní zpravodaj ČT Andreas Papadopulos.

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Ankara dala najevo, že by pomoc Rijádu mohla poskytnout, až obrannou smlouvu z Mekky ratifikuje parlament, což se stalo 6. listopadu. I turečtí představitelé však vylučovali, že by vojenská pomoc mohla sloužit k útokům na jemenské území. Turecko mezitím poskytuje Saúdům zbraně i zpravodajskou a logistickou podporu.

Občanská válka v Jemenu si od roku 2014 vyžádala přes 150 tisíc obětí, další desítky tisíc lidí zemřely hladem či na epidemie cholery. V roce 2022 konflikt utlumilo příměří.

Napětí mezi Rijádem, jenž stojí za mezinárodně uznávanou sunnitskou vládou Jemenu, a šíitskými hútíi podporovanými Íránem, opět vzrostlo letos v červenci, kdy síly mezinárodně uznávané jemenské vlády v odvetě za přílet íránského letadla bombardovaly mezinárodní letiště v povstalci kontrolovaném hlavním městě Saná. Hútíové poté zahájili námořní blokádu Saúdské Arábie a vzdušné údery na strategické cíle v království.

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