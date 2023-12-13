Мітинги на підтримку української армії

Жителі 120 міст України вже приєдналися до акцій протесту на підтримку фінансування збройних сил. Мітингувальники вимагають спрямувати не менше 20 відсотків з державного, обласних та місцевих бюджетів на військові потреби та скасування недоречних тендерів. Активісти вже домоглися відміни київського тендеру на овочерізки та барабани, а також збільшення Києвом бюджету з одного до трьох мільярдів гривень на фінансування військових потреб. Про це заявила редактору Чеського телебачення Віталії Токарчук активістка та засновниця фонду «Спочатку справи» Марія Барабаш.