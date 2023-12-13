Жителі 120 міст України вже приєдналися до акцій протесту на підтримку фінансування збройних сил. Мітингувальники вимагають спрямувати не менше 20 відсотків з державного, обласних та місцевих бюджетів на військові потреби та скасування недоречних тендерів. Активісти вже домоглися відміни київського тендеру на овочерізки та барабани, а також збільшення Києвом бюджету з одного до трьох мільярдів гривень на фінансування військових потреб. Про це заявила редактору Чеського телебачення Віталії Токарчук активістка та засновниця фонду «Спочатку справи» Марія Барабаш.
Мітинги на підтримку української армії
Мітинги на підтримку української армії (zdroj: ČT24)
Ukrajinské demonstrace za více peněz pro armádu
Obyvatelé 120 ukrajinských měst se již zapojují do protestních akcí na podporu financování ozbrojených sil. Demonstranti požadují rušení zbytných výběrových řízení a přesměrování minimálně dvaceti procent z rozpočtů státu, oblastních i místních samospráv na armádu. Aktivisté už dosáhli zrušení kyjevského tendru na kráječe zeleniny nebo bubny a navýšení rozpočtu Kyjeva na armádu z jedné na tři miliardy hřiven. Redaktorce České televize Vitaliji Tokarčukové to řekla aktivistka a zakladatelka nadace Nejprve priority Marija Barabašová.