Rusko tento týden proti Ukrajině použilo 1600 klouzavých bomb, uvádí Zelenskyj

Rusko jen za tento týden proti Ukrajině použilo na 1600 klouzavých bomb, 48 střel různých typů včetně balistických raket a téměř 2300 dronů, uvedl dle agentury DPA v neděli prezident napadené země Volodymyr Zelenskyj. Takto podle něj Moskva reaguje na diplomacii a na ukončování své izolace. Agresor v neděli zaútočil například na bytový dům ve Vinnycji, zraněno bylo šest lidí.
„Bohužel téměř každý den si tyto brutální útoky vyžádají mrtvé a zraněné,“ napsal na telegramu ukrajinský prezident, podle něhož jen v sobotu večer při ruském ostřelování Dněpropetrovské oblasti zahynuli čtyři lidé a dalších 22 bylo zraněno. Dosavadní zprávy hovořily o třech mrtvých a osmi zraněných.
Zelenskyj zároveň vyzval k odblokování dodávek střel pro systémy Patriot, které Kyjev potřebuje k protivzdušné obraně, a další podpoře ukrajinského letectva při obraně proti proudovým dronům typu Šáhed. „Každý takový balík obranné pomoci, zejména před zimou, pomáhá zachraňovat životy,“ zdůraznil.
Zranění ve Vinnycji
Ruský dron v časných ranních hodinách v neděli zasáhl pětipatrový bytový dům v ukrajinské Vinnycji, v důsledku čehož bylo zraněno šest lidí a jedna osoba byla převezena do nemocnice, uvádí portál Ukrajinska pravda s tím, že došlo také ke zničení čtyř bytů.
V Charkově dle Zelenského Rusové nejprve zaútočili na stavební hypermarket a poté uskutečnili druhý úder proti záchranným složkám, které dorazily na místo. Další noční útoky podle něj zasáhly tepelné elektrárny, rozvodny, uhelné doly, sklady obilí či nákupní centra. Škody jsou hlášeny v celkem devíti oblastech.
Ukrajinská protivzdušná obrana informovala, že na patnácti místech drony zasáhly svůj cíl a na devíti dopadly trosky sestřelených bezpilotních strojů.
Rusko mluví o obětech
Rusko tvrdí, že ukrajinské útoky na příhraniční Bělgorodskou oblast v noci na neděli zabily tři lidi a dalších čtrnáct zranily. Podle gubernátora regionu Alexandra Šuvajeva si úder bezpilotních letounů v Bělgorodu vyžádal dva životy a třináct zraněných. Údajně poškodil také desítky bytových domů a aut, tři administrativní budovy a tři sociální zařízení. Další mrtvý je hlášen z vesnice poblíž Šebekina, kde útok údajně zranil jednu další osobu.
Ruské úřady také tvrdí, že útok dronů na Permský kraj poškodil průmyslový podnik a zranil pět jeho zaměstnanců. Jaký závod byl údajně zasažen, není jasné. Podle gubernátora Dmitrije Machonina na místě „zasahují pohotovostní složky a zraněným se dostává potřebné zdravotní pomoci“.
Ruské ministerstvo obrany zároveň tvrdí, že drony zasáhly nákladní loď plující k ukrajinskému přístavu Čornomorsk a zaútočilo také na distribuční a logistické centrum v Charkově. Informace ruské strany nelze nezávisle ověřit.
Ukrajina se už pátým rokem brání ruské agresi, která si vyžádala statisíce mrtvých a zraněných. Na ruského vládce Vladimira Putina je kvůli podezření z válečných zločinů od roku 2023 vydán zatykač Mezinárodního trestního soudu (ICC).
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