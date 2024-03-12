Понад 50 кухарів в Україні та за її межами взяли участь в організації благодійних вечерь на підтримку української армії. Під час одинадцяти заходів вдалося зібрати понад 17 мільйонів гривень. Для них закупили десятки безпілотників, позашляховиків і медичних машин, а також тонни їжі. Про це повідомив редакторці Чеського телебачення Вікторії Церкуник президент Асоціації кулінарів України Андрій Магалецький.
Благодійні вечері на підтримку української армії
Благодійні вечері на підтримку української армії (zdroj: ČT24)
Charitativní večeře na podporu ukrajinské armády
Více než 50 šéfkuchařů se na Ukrajině i v zahraničí zapojilo do pořádání charitativních večeří na podporu ukrajinské armády. Během jedenácti akcí se jim podařilo vybrat více než 17 milionů hřiven. Nakoupili za ně desítky dronů, terénní a zdravotnické automobily a také tuny potravin. Redaktorce České televize Viktorii Cerkunykové to řekl prezident Asociace ukrajinských kulinářů Andrij Mahaleckyj.