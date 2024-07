Česko má nejmenší obce v EU, slučování ale obvykle odmítají

Půl roku se mohou obce sdružovat do společenství. Výhodou má být třeba možnost sdíleného úředníka, kterého by si samosprávy mezi sebou půjčovaly a ušetřily tak peníze i část administrativy. Ministerstvo vnitra zatím eviduje dvě uskupení Voticko a Jilemnicko.

Podle vládní TOP 09 by měla obce ke sloučení motivovat povinnost zajistit občanům základní služby, jako je škola nebo lékař. „Musely by buď vlastními silami a prostředky zajistit tyto služby, nebo by službu mohly zajistit od větších obcí. To by bylo nepochybně motivací svoji správu optimalizovat,“ říká předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob.

Slučování dlouhodobě navrhuje i NERV kvůli úspoře. Potenciál české ekonomiky podle poradního orgánu často brzdí neefektivní veřejná správa. Návrh na změnu samosprávy, respektive na slučování obcí s méně než tisíci obyvateli, už se v minulosti objevil. Před necelými dvěma lety jej vládní špičky odmítly. Podle tehdejších propočtů považoval NERV systém za neefektivní, úprava by podle něj ušetřila státu ročně až deset miliard korun. Vicepremiér Vít Rakušan (STAN) tehdy namítl, že velký počet samospráv funguje dobře.

Rada argumentovala srovnáním průměrné velikosti obcí s jinými státy EU, ze kterého Česko dopadlo nejhůře. „Spousta činností je tím pádem neefektivní, jsou obrovské neefektivnosti v těch činnostech, které by se přirozeně v jiné zemi řešily na mnohem větším území,“ uvedl člen NERV a ekonom CERGE-EI Daniel Münich.