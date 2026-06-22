Zemřel Clive Davis. Producent, jenž formoval dekády moderní hudby

Ve věku 94 let zemřel americký hudební producent Clive Davis, informovala agentura AP. Pomohl nastartovat kariéru zpěvačkám jako Whitney Houstonová či Alicia Keys, ale spolupracoval i s řadou dalších hvězd.
Davis, který se z pozice mladého právníka ve společnosti Columbia Records vypracoval na jednoho z nejvlivnějších hráčů v hudebním průmyslu, objevoval a podporoval umělce, kteří definovali celé éry – od rockové exploze na konci šedesátých let až po éru popu a R&B v 80. a 90. letech, čímž zanechal nesmazatelnou stopu v historii moderní hudby, napsal server Newsweek.
Producenta tak označil za vizionáře, jehož vkus přetvořil populární hudbu a pomohl na scénu vynést některé z nejvlivnějších umělců posledních šedesáti let, včetně hudebních legend Janis Joplinové, Billyho Joela, Carlose Santany, Loua Reeda, Roda Stewarta, Bruce Springsteena, Patti Smithové a dalších.
Letos Davise hospitalizovali kvůli respiračním problémům, o několik dní později ho z nemocnice propustili. O jeho smrti informovala jeho tisková mluvčí Aliza Rabinoffová, která zveřejnila také prohlášení rodiny. Davis zemřel v pondělí ve svém bytě na Manhattanu.
„Pro svět byl náš otec ikonickou hudební legendou, jejíž vize, instinkty a neúnavné úsilí o dokonalost formovaly soundtrack nesčetných životů. Objevil, vedl a podporoval největší umělce v historii moderní hudby, a zanechal tak v kultuře nesmazatelnou stopu, která přetrvá po celé generace,“ uvedla rodina v prohlášení.