Zemřel Clive Davis. Producent, jenž formoval dekády moderní hudby


před 33 mminutami|Zdroj: ČTK

Ve věku 94 let zemřel americký hudební producent Clive Davis, informovala agentura AP. Pomohl nastartovat kariéru zpěvačkám jako Whitney Houstonová či Alicia Keys, ale spolupracoval i s řadou dalších hvězd.

Davis, který se z pozice mladého právníka ve společnosti Columbia Records vypracoval na jednoho z nejvlivnějších hráčů v hudebním průmyslu, objevoval a podporoval umělce, kteří definovali celé éry – od rockové exploze na konci šedesátých let až po éru popu a R&B v 80. a 90. letech, čímž zanechal nesmazatelnou stopu v historii moderní hudby, napsal server Newsweek.

Producenta tak označil za vizionáře, jehož vkus přetvořil populární hudbu a pomohl na scénu vynést některé z nejvlivnějších umělců posledních šedesáti let, včetně hudebních legend Janis Joplinové, Billyho Joela, Carlose Santany, Loua Reeda, Roda Stewarta, Bruce Springsteena, Patti Smithové a dalších.

Springsteen zpívá o Minneapolisu. Protestsongy skládali i Vodňanský či Pink
Bruce Springsteen na snímku z roku 2024, kdy zpívá na podporu tehdejší prezidentské kandidátky Kamaly Harrisové

Letos Davise hospitalizovali kvůli respiračním problémům, o několik dní později ho z nemocnice propustili. O jeho smrti informovala jeho tisková mluvčí Aliza Rabinoffová, která zveřejnila také prohlášení rodiny. Davis zemřel v pondělí ve svém bytě na Manhattanu.

„Pro svět byl náš otec ikonickou hudební legendou, jejíž vize, instinkty a neúnavné úsilí o dokonalost formovaly soundtrack nesčetných životů. Objevil, vedl a podporoval největší umělce v historii moderní hudby, a zanechal tak v kultuře nesmazatelnou stopu, která přetrvá po celé generace,“ uvedla rodina v prohlášení.

McCartney na novém albu vzpomíná na dětství v Liverpoolu
Paul McCartney

Výběr redakce

V České televizi a Českém rozhlase se stávkuje kvůli financování

V České televizi a Českém rozhlase se stávkuje kvůli financování

00:28Aktualizovánopřed 45 mminutami
Po Fukové bude zmocněnkyní pro romské záležitosti náměstkyně MPSV Stejskalová

Po Fukové bude zmocněnkyní pro romské záležitosti náměstkyně MPSV Stejskalová

před 49 mminutami
Ve sto letech zemřel bývalý šéf Fedu Alan Greenspan

Ve sto letech zemřel bývalý šéf Fedu Alan Greenspan

13:49Aktualizovánopřed 51 mminutami
Rusko zasáhlo tureckou nákladní loď, Ukrajina ruskou továrnu na raketové součástky

Rusko zasáhlo tureckou nákladní loď, Ukrajina ruskou továrnu na raketové součástky

08:40Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Vláda nepočítá s účastí prezidenta na summitu NATO v Ankaře

Vláda nepočítá s účastí prezidenta na summitu NATO v Ankaře

02:37Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Po střelbách v Chicagu zvažuje Trump vojenskou intervenci

Po střelbách v Chicagu zvažuje Trump vojenskou intervenci

před 4 hhodinami
Starmer rezignuje na předsedu labouristů, premiérský úřad předá svému nástupci

Starmer rezignuje na předsedu labouristů, premiérský úřad předá svému nástupci

10:43Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Soud poslal do vězení advokátku Sukovou a její dceru za zpronevěru desítek milionů korun

Soud poslal do vězení advokátku Sukovou a její dceru za zpronevěru desítek milionů korun

před 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Zemřel Clive Davis. Producent, jenž formoval dekády moderní hudby

Ve věku 94 let zemřel americký hudební producent Clive Davis, informovala agentura AP. Pomohl nastartovat kariéru zpěvačkám jako Whitney Houstonová či Alicia Keys, ale spolupracoval i s řadou dalších hvězd.
před 33 mminutami

VideoSochař Hendrych představuje průřez svou tvorbou v Topičově salonu

Sochař Jan Hendrych letos slaví devadesát let. Jde o jednoho z nejvýznamnějších českých představitelů figurálního sochařství. Směr socialistického realismu, který v době Hendrychových začátků v umění převládal, ho nelákal – lidi chtěl ztvárňovat po svém. Experimentoval i s novými materiály, například s plastem. Průřez svou tvorbou od sedmdesátých let i nejnovější díla nyní představuje v pražském Topičově salonu.
20. 6. 2026

Festival Colours hlásí velký zájem o ubytování v kempech, hotely zdražily i několikanásobně

Ubytování v Ostravě se před jedním z největších hudebních festivalů v zemi Colours of Ostrava rychle plní. Místa pro vlastní stany v základním kempu už jsou podle webu festivalu všechna zabraná, vyprodané jsou i připravené stany pro dva v Tent Inn Kempu. K dispozici jsou ale ještě stany pro více lidí, stejně tak místa pro karavany nebo některé glampingové stany. Poprvé se letos mohou návštěvníci ubytovat i v kontejnerovém hotelu. Některé penziony a hotely ve městě pak zdražily i na pětinásobek.
20. 6. 2026

Přes sedmdesát portrétů dokládá rozmanitost druhé generace Vietnamců

Vyrostli mezi dvěma kulturami – českou a vietnamskou. Fotografická výstava Little Hanoi, Next Generation přibližuje druhou generaci Vietnamců žijících v Česku. V pražské Holešovické tržnici sdílí osobní příběhy více než sedmdesátky mladých lidí. „Chtěli jsme ukázat, že mladí Vietnamci se už rozkročili do všech možných oborů,“ uvedly autorky projektu při rozhovoru pro Studio 6.
20. 6. 2026

VideoKapela Něco něco přidala ke kytarám a synťákům Majonézu

Kapela Něco něco je prý na svém čtvrtém albu přímočařejší. Za hlavní esence nové nahrávky označují kytary, synťáky a majonézu – podle poslední ingredience se deska i jmenuje. Před křtem o ní mluvili zpěvačka Alžběta Trusinová a zpěvák, kytarista a producent Tomáš Tkáč.
19. 6. 2026

Fotil ZZ Top, U2 i své cesty. V Praze vystavuje Julian Lennon

Písničkář, muzikálový herec i básník Julian Lennon se v Praze představuje jako fotograf. Leica Gallery jeho snímky vystavuje pod názvem Mozaika. Skládá se z Lennonových cest po světě i portrétů hudebníků.
19. 6. 2026

Na Prague Proms se hraje hudba z francouzských komedií i bondovek

V Praze začíná hudební festival Prague Proms, který pořádá Český národní symfonický orchestr (ČNSO). V programu zazní mix hudebních žánrů: od filmových melodií přes komorní hudbu po jazz.
19. 6. 2026

VideoFilmové premiéry: Toy Story, Tahle párty je DEAD či dokument o Pavlíčkovi

Ve slovinském filmu Co je ti, holka? objevuje šestnáctiletá Lucia v italském klášteře dosud nepoznanou řeč vlastního těla. V české hororové komedii Tahle párty je DEAD čeká partu přátel – mezi nimi Vladimíra Polívku či Hynka Čermáka – na halloweenském večírku řetězec hádek a špatných rozhodnutí. Už popáté pokračuje v kinech Toy Story: Příběh hraček. Mezi Woodyho, Rakeťáka a další postavičky zavádí tablet ve tvaru žáby zcela nové pořádky. A dokument Michal Pavlíček: Rocker verze 7.0 nabízí vhled do života hudebníka, který se vrací po zdravotních potížích znovu na pódia.
19. 6. 2026
Načítání...