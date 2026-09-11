Muse přepustili své jméno na sítích AI agentovi. Ironie, zní od fanoušků

Britská skupina Muse změnila názvy svých účtů na sociálních sítích. K čtyřpísmennému jménu přibylo slovo „band“. Důvodem je shoda jména kapely s názvem nového AI nástroje společnosti Meta. Část fanoušků nenechává bez komentáře ironii, že rockeři zpívající o úzkostech z rostoucího vlivu technologií ustoupili technologickému konglomerátu.
Osobního AI agenta představila Meta oficiálně v září, zatím jen pro uživatele ve Spojených státech. Má být sofistikovanější verzí chatbota a napříč aplikacemi ze stáje Meta dovede převzít odpovídání na e-maily nebo nakupování na e-shopech. Na sítích X a Instagram používá tytéž účty, které do té doby patřily kapele Muse, upozornil britský list The Independent.
Fanoušci se pozastavují nad tím, že se Muse zřejmě nechali „koupit“ společností pracující s umělou inteligencí. Mnozí poukazují na to, že Muse v řadě písní sdílí obavy z dystopické budoucnosti, v níž vládnou technologie. Skladba Algorithm z roku 2018 přirovnává kupříkladu lidi k ozubeným kolečkům uvězněným v simulacích a vydaným na pospas algoritmům.
Zpěvák Matt Bellamy se o AI rozpovídal nedávno v souvislosti s nejnovější studiovou deskou The Wow! Signal. „Stavíme si boha,“ prohlásil v rozhovoru pro deník iNews. Osvícení, které přinesla věda posledních staletí, podle zpěváka střídá „temný věk“, v němž „nějaká vyšší inteligence“ bude lidem říkat, jak mají žít, a radit jim s problémy na úkor jejich vlastního rozumu. Rovněž odmítá hudbu generovanou AI.
Na druhou stranu je Bellamy technologiemi, pokrokem a sci-fi do jisté míry fascinován. Album The Resistence ovlivnil Orwellův román 1984, v němž „velký bratr“ všechno vidí, novinka zase odkazuje k údajně mimozemskému signálu zachycenému v sedmdesátých letech. Bellamy přitom vidí jistou podobnost mezi mimozemšťany a právě AI.
Technologiím se Muse ve své produkci v podstatě nebrání, jak dokazují svými pódiovými show nebo předchozím albem Will Of The People, které pokrokově nabídli i ve verzi NFT (non-fungible token, nezastupitelný token) zajišťující digitální jedinečnost. A v době nástupu AI testovala Muse možnosti generování ve videoklipu k písni Dig Down.
Chyba Marka Zuckerberga
Bellamy, baskytarista Christopher Wolstenholmen a bubeník Dominik Howard se dali dohromady těsně před polovinou devadesátých let v přímořském městečku Teignmouth. Jejich desky se několikrát dostaly do čela britských hitparád a kapela dosáhla i na ceny Grammy. Skupina několikrát změnila název, než se ustálila na jméně, pod nímž je především jejich fanoušci znají. Prý se krátké slovo dobře vyjímalo na plakátech.
Název Muse si skupina nechala zaregistrovat jako ochrannou známku v roce 1999, uvádí AI Weekly. Ke změně na sociálních sítích mělo dojít ještě před oficiálním představením AI agenta. V příspěvku zveřejněném na účtu X zakladatele společnosti Meta Marka Zuckerberga přitom označení @muse chvíli odkazovalo stále na kapelu. „Nejlepší technologická chyba v historii Twitteru,“ okomentoval to novinář píšící o technologiích pro New York Times.
Meta už i dříve získala účty pro jména, která si vybrala, ovšem už je zabrali jiní. Značka Meta se musela vypořádat s časopisem o motocyklech a Threads s prodejcem módy. Proč AI agent dostal zrovna jméno Muse, má podle všeho prozaický důvod, využívá totiž „metácký“ jazykový model Muse Spark.