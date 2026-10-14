Kvíz: Medvídkovi Pú je sto. Co si o něm pamatujete?


před 16 mminutami|Zdroj: ČT24

Přesně před stoletím, 14. října 1926, vydal britský spisovatel A. A. Milne první knížku o Medvídkovi Pú, inspirován hračkami svého syna. Za dva roky následovalo pokračování. Že hlavní hrdina si rád dá „něco menšího“, nejlépe med, je všeobecně známo. Ale co si ještě pamatujete z příběhů Púa, Kryštůfka Robina a dalších přátel ze Stokorcového lesa? Ověřte si v kvízu, jak pozorný jste byli čtenář nebo divák animovaných adaptací.

Na „něco menšího“ Pú pomyslel před sto lety. Nebyl to ale žádný med
Herečka Bronte Carmichaelová s plyšovým Medvídkem Pú na premiéře filmu Kryštůfek Robin (2018)

Výběr redakce

Od Laosu po Džibuti. Čína buduje vojenské základny v zámoří

Od Laosu po Džibuti. Čína buduje vojenské základny v zámoří

před 1 hhodinou
Mýtus o hysterii trvá. Lékaři u žen častěji než u mužů přisuzují autoimunitní nemoci psychice

Mýtus o hysterii trvá. Lékaři u žen častěji než u mužů přisuzují autoimunitní nemoci psychice

před 1 hhodinou
Spojenci nás nevarovali před posledním útokem na Kyjev, uvedl Zelenskyj

Spojenci nás nevarovali před posledním útokem na Kyjev, uvedl Zelenskyj

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Vzájemná důvěra je k budování nezbytná, říká bývalý prezident Polska Lech Walesa

Vzájemná důvěra je k budování nezbytná, říká bývalý prezident Polska Lech Walesa

před 9 hhodinami
Rusové na Ukrajině opět zabíjeli, v Charkově je více mrtvých

Rusové na Ukrajině opět zabíjeli, v Charkově je více mrtvých

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
U papeže Lva XIV. lékaři diagnostikovali zhoubný nádor plic, je po operaci

U papeže Lva XIV. lékaři diagnostikovali zhoubný nádor plic, je po operaci

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
V Olomouci chystají koalici v čele se STAN

V Olomouci chystají koalici v čele se STAN

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Sněmovna podpořila mimořádnou daň na rafinerie

Sněmovna podpořila mimořádnou daň na rafinerie

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Kvíz: Medvídkovi Pú je sto. Co si o něm pamatujete?

Přesně před stoletím, 14. října 1926, vydal britský spisovatel A. A. Milne první knížku o Medvídkovi Pú, inspirován hračkami svého syna. Za dva roky následovalo pokračování. Že hlavní hrdina si rád dá „něco menšího“, nejlépe med, je všeobecně známo. Ale co si ještě pamatujete z příběhů Púa, Kryštůfka Robina a dalších přátel ze Stokorcového lesa? Ověřte si v kvízu, jak pozorný jste byli čtenář nebo divák animovaných adaptací.
před 16 mminutami

Ministerstvo kultury přehodnocuje podmínky spolupráce s kulturními subjekty

Ministerstvo kultury chce přehodnotit rozsah a podmínky spolupráce s kulturními subjekty, týká se to mimo jiné karlovarského filmového festivalu nebo Pražského jara. Cílem je podle resortu zajistit, aby účelnost a přínosy spolupráce odpovídaly prioritám nové Státní kulturní politiky pro roky 2026 až 2029.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Terra Incognita ukazuje, jak míry a média ovlivňují pohled na svět

Jak mediální a měřicí technologie ovlivňují naše vnímání světa a vztah k němu, se stalo hlavním tématem výstavy Terra Incognita v pražském Domě fotografie. K vidění jsou filmové eseje i prostorové instalace.
před 15 hhodinami

VideoDlouhý, Široký a Bystrozraký se potkali v Plzni

Plzeňské divadlo Alfa vstoupilo do své jubilejní, šedesáté sezony s novým vedením. Umělecký šéf Šimon Spišák režíroval hned první premiéru, kterou je tradiční pohádka Karla Jaromíra Erbena Dlouhý, Široký a Bystrozraký v částečně loutkovém nastudování.
před 15 hhodinami

Lněnička a Isteník točí film o věčně rozhádaných bratrech

Režisér Tomáš Pavlíček natáčí hořkou komedii s názvem Pořezat pár větví. Po filmech Chata na prodej nebo Přišla v noci se pustil do dalšího snímku o rodinných vztazích. Vzniká v koprodukci České televize.
před 17 hhodinami

Generace Z utrácí za umění více než jakákoliv jiná

Bohatí příslušníci generace Z utratili loni a v první polovině letošního roku průměrně za výtvarná díla více než jakákoli jiná generace. Ukázal to průzkum veletrhu umění Art Basel a švýcarské banky UBS. Nejmladší generace dospělých tak předstihla i zástupce z generace, která přicházela na svět po druhé světové válce a tomuto trhu předtím dlouho dominovala.
před 19 hhodinami

Kulturou proti depresi. Ústav duševního zdraví plánuje Umění na předpis

Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) zakládá platformu, která má prostřednictvím kultury pomáhat s prevencí deprese a úzkosti. Po počátečním mapování by měla vzniknout síť propojující už existující kulturní instituce jako galerie, muzea či knihovny, kde lidé mohou například společně tvořit, tančit, zpívat a podobně. Cílem je aktivní zapojení lidí, nikoliv pouze „expozice“ kultuře. V další fázi má nová Národní platforma prevence kulturou propojit kulturní sítě se zdravotními, sociálními a školskými službami.
před 22 hhodinami

NHL stáhla hokejové romance. Fanynky spíš dopálily, než rozpálily

Americko-kanadská Národní hokejová liga (NHL) se rozhodla svézt na vlně zájmu o hokejové romance, kterou před pár měsíci eskaloval kanadský seriál Spalující rivalita. Romantické audiopříběhy z prostředí hokejové profesionální soutěže ale NHL po týdnu smazala. Mnohé svými příběhy sice rozpálila, ale jinak, než si představovala.
12. 10. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

před 17 hhodinami
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

před 19 hhodinami
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

12. 10. 2026
Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

12. 10. 2026
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

9. 10. 2026
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

9. 10. 2026
„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

8. 10. 2026
Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

7. 10. 2026
Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

7. 10. 2026
Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

7. 10. 2026
Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

6. 10. 2026
Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

6. 10. 2026
Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

5. 10. 2026
Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

3. 10. 2026
Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

2. 10. 2026
Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

2. 10. 2026
Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

1. 10. 2026
Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

1. 10. 2026
Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

30. 9. 2026
Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

29. 9. 2026
Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

29. 9. 2026
Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

25. 9. 2026
Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

25. 9. 2026