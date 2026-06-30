Ford znovu najal inženýry. Byli lepší než AI


před 51 mminutami|Zdroj: ČTK

Americká automobilka Ford Motor znovu najala některé inženýry. Zjistila totiž, že umělá inteligence (AI) se nedokázala při kontrolách kvality vyrovnat jejich schopnostem a zkušenostem. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Ford se rozhodl využít AI, o které vývojáři tvrdí, že může snížit náklady a zvýšit produktivitu. Zavedl ji v některých částech svého provozu, včetně kontrol kvality. Vedoucí pracovníci ale uvedli, že v poslední době Ford znovu najal více než tři sta zkušených inspektorů kvality kvůli nedostatkům automatizovaných systémů.

„Umělá inteligence je fantastický nástroj, ale je pouze tak dobrá, jak dobré jsou informace, které použijete k jejímu trénování,“ řekl novinářům viceprezident pro vývoj hardwaru vozidel Charles Poon.

Loni v červnu šéf automobilky Jim Farley uvedl, že AI za sebou zanechá spoustu kancelářských pracovníků. V říjnu pak provozní ředitel Kumar Galhotra prohlásil, že firma nasazuje AI napříč celým průmyslovým systémem. To zahrnovalo i devět set kamer s AI v závodech, které měly odhalovat problémy s kvalitou přímo u zdroje a pomáhat předcházet narušení dodávek.

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Nástroje jsou, potřeba jsou i školitelé

Poon však nyní uvedl, že kontroly založené na AI nesplnily očekávání. „Mylně jsme se domnívali, že pouhým zavedením umělé inteligence a zadáním našich konstrukčních požadavků vznikne vysoce kvalitní produkt,“ uvedl.

Poukázal na to, že automatizovaným nástrojům chybí školení a odborné znalosti zkušených techniků, z nichž mnozí podle jeho slov opustili firmu dříve, než bylo možné jejich znalosti využít ke zlepšení technologií. Tito pracovníci byli podle něj od té doby znovu přijati, aby školili systémy a zároveň mentorovali mladší zaměstnance.

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„Uvědomili jsme si, že pokud chceme vylepšit některé z našich nástrojů pro automatizaci a strojové učení a umělou inteligenci, musíme zajistit, aby je školili ti nejzkušenější odborníci,“ dodal.

Návrat zkušených inženýrů do Fordu je v rozporu s obecně přijímaným názorem a obavami, že AI nahradí všechny druhy znalostních pracovníků. Automobilka díky návratu zkušených inženýrů výrazně zlepšila kvalitu svých vozů a posunula se na první místo mezi běžnými značkami v nejnovějším žebříčku kvality aut společnosti JD Power, který hodnotí počet problémů u nových aut během prvních tří měsíců provozu.

Ford tak dosáhl nejlepšího výsledku od roku 2010 a překonal i tradičně silné konkurenty, jako je Toyota a Honda. V celkovém pořadí ho předstihly jen luxusní značky Porsche a Genesis. Proti loňskému roku, kdy Ford skončil až desátý a pod průměrem trhu, to bylo největší zlepšení mezi srovnatelnými výrobci. Výsledek podle firmy ukazuje, že zkušenosti lidí v praxi zatím nelze plně nahradit technologiemi.

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