Pojišťovny už běžně využívají umělou inteligenci, protože jim pomáhá zrychlit likvidaci škod. Například u skel automobilů. Těchto pojistných událostí loni tuzemské pojišťovny řešily 91 tisíc za bezmála 1,3 miliardy korun.
AI se zapojuje do likvidace škod u autoskel
Průměrná výše škody na čelním skle vzrostla poměrně výrazně. Z osmi tisíc před deseti lety se letos dostala na 15,5 tisíce korun. „Může to být i tím, že v autoskle jsou související senzory. Ale také je to obecně dáno navyšující se cenou náhradních dílů, včetně toho autoskla, cenou práce,“ říká pojistný matematik České asociace pojišťoven Petr Jedlička.
Do pojišťovny přijdou od servisu nebo od klienta fotografie škody. Zpracování už může mít na starost umělá inteligence, která to zvládne velmi rychle. „Třicet až pětatřicet procent zvládne odbavit úplně sama, zbytek našim lidem předpřipravuje. Škodu od doložení posledního dokumentu zpracováváme do dvou pracovních dnů, tady už se to mění na dvě minuty,“ vypočítává expert digitalizace v jedné z pojišťoven Jakub Lada.
Expert na umělou inteligenci Filip Dřímalka odhaduje, že do dvou až tří let budou AI agenti zastávat drtivou většinu práce, kterou dneska dělají lidé. Ale tito lidé budou podle něho stále potřeba, aby dohlíželi na procesy pro jejich fungování.
Umělá inteligence nemá podle experta sloužit jen ke zjednodušení práce nebo snížení nákladů, ale hlavně zlepšování služeb pro zákazníky.
