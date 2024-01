Od vstupu do EU jsme ušli dlouhou cestu, řekl Fiala. Konference slaví dvacet let českého členství

Konference 20 let tvoříme Evropu (zdroj: ČT24)

První větší oficiální akcí k letošnímu dvacátému výročí vstupu České republiky do Evropské unie je pondělní konference s názvem 20 let tvoříme Evropu v pražském Lichtenštejnském paláci. Zahájil ji svým projevem premiér Petr Fiala (ODS), promluví i všichni dosavadní čeští eurokomisaři nebo zástupci většiny parlamentních stran.

Fiala ve svém projevu nastínil cestu do Evropské unie, která nebyla bez překážek. I historické zkušenosti podle ministerského předsedy mohly vést k tomu, že se v Česku objevily tendence zaujímat k EU vyhrocené postoje. „Někteří představitelé českého státu se soustředili jen na to, aby nekonstruktivně blokovali všechny možné návrhy, což vedlo k tomu, že se ničeho podstatného nedařilo dosáhnout. To u některých lidí prohlubovalo nespokojenost,“ podotkl.

Česko se však stalo plnohodnotným členem, který přispívá k určení směřování Unie. „Rozumíme mnohem více než před dvaceti lety tomu, že EU není ani dokonalá, ani to není nutné zlo. Že EU je taková, jakou si ji uděláme,“ řekl. Její největší výhodou je podle premiéra „mnohohlasnost a pestrost“. Úkolem politiků je nyní přiblížení organizace občanům, ale i obrana jejích základních principů před populismem. EU podle něj zároveň musí být efektivní a instituce musí reagovat na potřeby členských států. Zdůraznil také význam nadcházejících voleb do Evropského parlamentu.

V Česku už vyrostla generace žijící v EU, poznamenal Dvořák

Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) při zahájení poznamenal, že dvacáté výročí v EU a 25 let v NATO je připomínkou toho, že Česko už má jednu dospělou generaci žijící v podmínkách pevného zakotvení země mezi státy demokratického světa. Vnímá přistoupení k EU jako vyjádření ambice aktivně utvářet budoucnost Evropy.

Podle eurokomisařky Věry Jourové evropský systém zajišťuje, že v Evropě „není vítězů a není poražených“. Zajišťuje ekonomickou prosperitu a krotí například „fiskální hodokvas“ členských států. Hlas zemí, „které okusily, jaké to je, mít sovětské holínky na svém území“, je podle Jourové s plnohodnotnou ruskou invazí na Ukrajinu silnější. Rozšíření Unie je podle ní „historická nutnost“.