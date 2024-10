Vláda má podle opozice požádat o důvěru. Nic zásadního se nemění, zní z kabinetu

ČT24,

ČTK

, mlu

před 47 m minutami | Zdroj: ČT24 , ČTK

Otázky Václava Moravce: První část (zdroj: ČT24)

Vládní koalice by měla požádat o důvěru v Poslanecké sněmovně, shodli se v Otázkách Václava Moravce senátorka Jana Mračková Vildumetzová (ANO) a předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala. Právě SPD chce vyvolat i hlasování o nedůvěře. Zástupci vlády – ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) a ministr dopravy Martin Kupka (ODS) ale trvají na tom, že nedělají žádné zásadní změny ve svém programu, které by opětovné vyslovení důvěry vyžadovaly.

Programové prohlášení vlády zůstává, ujistil Rakušan. V současné době se pracuje na jeho dodatcích, jejich příprava je prý hlavně záležitostí předsedů poslaneckých klubů koaličních stran. „Řeší se tam nejrůznější technikálie, nicméně koaliční smlouva se opírá o vládní programové prohlášení,“ dodal. Jeho slova potvrdil také Kupka. V programovém prohlášení vlády se prý nebude „nic zásadního měnit“, ani z obsahové stránky. „Změní se jenom tam, kde byla pětikoalice a orgány odpovídající počtu členů pětikoalice, tak se změní na čtyři,“ přiblížil.

Podle Mračkové Vildumetzové by ale měla čtyřkoalice kvůli změně v programovém prohlášení předstoupit před sněmovnu se žádostí o důvěru dolní komory. „Už jednou měnili programové prohlášení, já jsem to na půdě Poslanecké sněmovny kritizovala, protože si myslím, že je to základní dokument. Tato pěti, teď čtyřkoaliční vláda neměla ani tu slušnost všem poslancům toto programové prohlášení, když se měnilo, poslat,“ vytkla nedávno zvolená senátorka. Tvrdí také, že koalice nehovoří s opozicí o zamýšlených krocích.

Fiala z SPD zmínil, že programové prohlášení bylo změněno už rok po volbách, a to prý „velmi podstatně“. „Dnes se mění ministři, vláda neplní to, co slíbila,“ tvrdí s odkazem na digitalizaci či důchodovou reformu. „Jsem přesvědčen, že v takové situaci by každá vláda měla jako seriózní vláda přijít do sněmovny a říct ‚dámy a pánové, žádáme vás znovu o důvěru, měnili jsme před dvěma lety programové prohlášení, teď jsme změnili část ministrů, odešel nám partner z koalice‘,“ adresoval vládě. Podpisy ke svolání mimořádné schůze však hnutí SPD zatím nemá. Fiala prý jednal o tomto kroku s předsedkyní poslaneckého klubu ANO Alenou Schillerovou. Největší opoziční hnutí prý bude o variantě uvažovat, nejdříve věc projedná v rámci klubu. „Musíme se nejdříve domluvit jako opoziční parlamentní strany, že do toho půjdeme, že ta situace je natolik závažná, že klamete lidi,“ tvrdí Fiala. Kupka připomněl, že předchozí kabinet Andreje Babiše (ANO) měnil ministry celkem čtrnáctkrát, kdežto u současné vlády je to změn dosud osm. Opozice vyčítá nekomunikaci Podle něj navíc velkou část mimořádných schůzí, o něž hnutí SPD usiluje, zaberou obstrukce a bezobsažné projednávání. „Zaznělo, že nemluvíme s opozicí. To prokazatelně není pravda. Mimochodem – SPD se účastnilo schůzek k důchodové reformě. To popíráte sami sebe,“ adresoval Fialovi. „Za tři roky čtyřikrát schůzky s Marianem Jurečkou (KDU-ČSL). Ale byl to jediný ministr, který si s námi jako s opozicí sedl a řekl ‚chci dosáhnout toho a toho‘. Jinak nikdo,“ tvrdí šéf poslaneckého klubu SPD.

Aktuální vládní změny

Ministr vnitra Rakušan uvedl, že vláda předloží dokument, který by veřejnosti přiblížil, co kabinet udělá v následujícím roce vládnutí. „Sami pro sebe stanovíme priority. (…) Nepřicházíme s žádnými novými prioritami, vycházíme z platného programového prohlášení vlády,“ zopakoval. Kupka zdůraznil, že respektuje, že se vláda zodpovídá „na prvním místě Poslanecké sněmovně“ a činí tak prý v „pravidelném grilování“. Podle Mračkové Vildumetzové by měla před sněmovnu předstoupit nová čtyřkoaliční vláda. „Můj názor je ten, že se toho bojí,“ říká. Rakušan vyzval zvolenou senátorku, aby „vypnula klišé, že se s vámi nikdo nebaví“. Hnutí ANO bylo podle něj například přizváno k jednání o důchodové reformě na Pražském hradě. „My se bavíme, a potom, co přijde? Přijdou mimořádné schůze a další (…), které jsou obstrukčně dělány tak, že jeden řečník dokáže hovořit i osm hodin,“ uvedl. „V téhle chvíli nám vyčítat, že se něčeho bojíme – ne, my s vámi ty schůze vždycky vydržíme, vždycky posloucháme názory opozice, necháme vás vymluvit dostatečně, ale chceme ty věci v parlamentu i schvalovat,“ reagoval šéf hnutí STAN. SPD podle Fialy nejedná s Piráty o tom, aby se připojili k vyslovení nedůvěry vládě. „SPD nikdy s Piráty nejednalo, nikdy jednat nebude. Není to nic osobního, je to proto, že oni jsou progresivisté, my se snažíme být velmi konzervativní, nejsou tam žádné společné programové průniky,“ přiblížil. „Změna“ v Černínském paláci Odchodem Pirátů z vlády ovšem neskončili všichni ministři, kteří za stranu působili. Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (nestr.) sice ze strany vystoupil, premiér Fiala ovšem jeho demisi nepřijal. Ve vládě bude působit z pozice nestraníka. Kupka odmítl, že by Lipavský seděl na vládě v křesle s pozicí „hosta vládní čtyřkoalice“. „Věřím, že zachování kontinuity v zahraniční politice je jedna z důležitých věcí. V posledních letech se daří sjednotit jasný postoj České republiky vůči světu,“ hájil pozici Lipavského.

Rakušan prý nevedl „závody“ o ministra zahraničí, nebylo by to podle něj dobré ani vůči koaličním partnerům. V současnosti jej vnímá ve vládě jako „nestranického odborníka na zahraniční politiku, který předvedl kus velmi dobré práce“. Nevnímá Lipavského post tak, že by byl „stínem“ národního bezpečnostního poradce Tomáš Pojara. Fiala z SPD si prý dokáže představit, že by Česko mělo „daleko lepšího ministra zahraničí, než je Jan Lipavský“. „Co tady páni ministři říkali o panu Lipavském, jsou pohádky ovčí babičky,“ kritizoval. „Je evidentní, že na vládu byl tlak i zvenku, možná od pana Pojara, možná ze Spojených států, jejich ambasády,“ prohlásil. Rakušan i Kupka toto tvrzení dementovali. Bezpečnostní opatření kvůli situaci na Blízkém východě Šéf resortu vnitra dále uvedl, že kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě neplánuje omezovat bezpečnostní opatření, kterými česká policie před týdnem reagovala na zabití nejvyššího vůdce teroristického hnutí Hizballáh Hasana Nasralláha. Posílila tehdy služby u židovských objektů. Bezpečnostní komunita je podle něj je obezřetná a věnuje situaci pozornost. Potenciální rizika analyzuje Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě ve spolupráci se zpravodajskými službami a zahraničními partnery. Návrhy na další postup skupině Rakušan dodal ke konci září. Větší zřetel na ochranu židovských památek určitě do těchto opatření patří, uvedl v neděli.