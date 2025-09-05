Postup hnutí Stačilo! a SPD a stran, které s nimi kandidují, představuje obcházení zákona, uvedl ve verdiktech k jejich registraci do sněmovních voleb jihočeský krajský soud. Stačilo! a SPD podle soudu jakožto faktické koalice neoznačily kandidátní listinu jako koaliční, což ve volbách nastavuje nerovné podmínky. Českobudějovický soud stejně jako další krajské soudy ale návrhy na zrušení kandidátek zamítl, aby se vyhnul razantnímu zásahu do voleb.
Stačilo! a SPD podle jihočeského soudu s kandidátkami obchází zákon. Návrhy na zrušení ale zamítl
Další krajské soudy často argumentovaly tím, že uskupení se za koalici musí sama označit. Plzeňský krajský soud považuje možné obcházení zákona v podobě nepřiznané koalice za velmi závažný problém, který má potenciál narušit svobodné volby, uvedl v obecné rovině.
Žaloby na přezkum kandidátek hnutí SPD a Stačilo! podaly v různých krajích strany Volt Česko a Česká republika na 1. místě. Přísaha podala k ústeckému soudu návrh na zrušení kandidátní listiny České pirátské strany.
Koalice potřebují pro vstup do sněmovny ve volbách vyšší zisk hlasů než pět procent, což je limit pro samostatně kandidující strany nebo hnutí. Ministerstvo vnitra ve středu uvedlo, že jeho smluvní tiskárna začíná s tiskem sad hlasovacích lístků, protože krajské soudy všechny návrhy na zrušení registrací kandidátních listin pro říjnové volby zamítly.
Strana Volt Česko ve čtvrtek uvedla, že kandidaturu hnutí Stačilo! napadne u Ústavního soudu. Ten se návrhem bude zabývat, jakmile to bude po procesní stránce možné. Není tak jasné, zda může rozhodnout do voleb, které se konají 3. a 4. října.
„U nás stále platí, že čtrnáct krajských soudů kandidátky nezrušilo, což je zásadní,“ komentoval v pátek mluvčí komunistů a volební lídr Stačilo! v Pardubickém kraji Roman Roun. Vyjádření SPD k argumentacím soudů Česká tisková kancelář zjišťuje.
Nerovné podmínky v kandidatuře
„Postup hnutí SPD a s ním spolukandidujících stran skutečně představuje obcházení zákona, jakožto faktická koalice neoznačilo kandidátní listinu jako koaliční. To vytváří nerovné podmínky pro kandidaturu jednotlivých volebních stran,“ píše se v jihočeském rozsudku.
Stejnou formulaci jen s uvedením Stačilo! namísto SPD soudní senát vedený Helenou Nutilovou použil v textu rozhodnutí o druhé žalobě. V obou případech soudci doplnili, že v situaci, kdy kandidatura takzvaných skrytých koalic v minulosti procházela bez povšimnutí, lze nyní stěží zasáhnout do voleb razantním způsobem bez „varovného výstřelu“. Poukázali na ochranu svobodné soutěže politických sil vyžadovanou Listinou základních práv a svobod. Zásadou je naopak minimalizace zásahu soudní moci do volebního procesu, doplnili.
Návrhy zpochybňujícími registraci kandidátek Stačilo! a SPD na jižní Moravě, Vysočině a ve Zlínském kraji se zabýval Krajský soud v Brně v různých správních senátech. Ve většině rozhodnutí dospěl k tomu, že krajské úřady nechybovaly, když obě kandidátky pro sněmovní volby zaregistrovaly. Senáty argumentovaly zejména tím, že koalice je koalicí, pokud se tak sama označí, jinak nikoliv. Podobně odůvodnily svá rozhodnutí krajské soudy v Ostravě, Olomouci a Liberci. Krajský soud v Hradci Králové zamítl žalobu proti registraci kandidátky Stačilo! pro nedůvodnost.
U Krajského soudu v Brně však padla také čtyři odlišná rozhodnutí, podle kterých je Stačilo! nepřiznanou koalicí a porušuje zákon. Přesto však krajský soud registraci Stačilo! nezrušil, protože by to byl příliš velký zásah do voleb a podobná praxe se v Česku v minulosti tolerovala. Dvě rozhodnutí se týkají Vysočiny a padla z podnětu Volt Česko, respektive České republiky na 1. místě. Další dvě rozhodnutí se týkají Zlínského kraje a podnětů od stejných navrhovatelů. V rozhodnutích stojí, že v případě Stačilo! jde „zcela zjevně o skrytou (nepřiznanou) koalici“.
Plzeňský soud se obává narušení svobodných voleb
Plzeňský krajský soud rozhodoval o registracích kandidátek Stačilo! a SPD v Karlovarském kraji a SPD v Plzeňském kraji. „Lze připustit, že v nyní posuzovaném případě se sice závěr o nepřiznané koalici nabízí, nelze to však bez bližšího zjišťování skutkového stavu s jistotou konstatovat,“ uvedl ve verdiktech.
Možné obcházení zákona v podobě nepřiznané koalice ale plzeňský soud považuje za velmi závažný problém, který má potenciál v konečném důsledku narušit konání svobodných voleb, napsal. Pokud chtějí podle soudu zákonodárci zachovat zvýšenou hranici pro vstup koalic do sněmovny, je třeba právní úpravou změnit postup registrace kandidátních listin, doplnili. Takto zamítnutí žaloby odůvodnil také ústecký krajský soud.
Za Stačilo! se vedle dalších dvou menších stran o návrat do sněmovny pokoušejí komunisté a sociální demokraté. Na kandidátkách hnutí jsou i zástupci ČSNS, SD-SN a strany Moravané. Za hnutí SPD letos kandidují i zástupci Trikolory, Svobodných a PRO. Piráti mají v některých krajích na kandidátkách zástupce Zelených.
- Domácí
- Koalice
- Česká republika
- Kandidátní listina
- Poslanecká sněmovna
- Volby
- Krajský soud
- Rozhodnutí
- Registrace
- Stačilo!
- Soudy
- Jednání
- Kandidátky
- Volby do Poslanecké sněmovny 2025
- SPD
- Krajský soud v Českých Budějovicích
- Krajský soud v Plzni
- Volt Česko
- Česká republika na 1. místě
- Přísaha
- Česká pirátská strana
- Ministerstvo vnitra
- Krajský soud v Brně
- ČSNS
- SOCDEM
- SD-SN
- Moravané
- Komunistická strana Československa
- Trikolora
- Svobodní
- PRO
- Zelení
- Hlavní události
- Výběr
- Výběr redakce
- Ústavní soud