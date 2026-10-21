Soud uložil Shenarovi viněnému z rozsáhlých daňových úniků peněžitý trest

Pražský městský soud uložil někdejšímu předsedovi představenstva společnosti Amun.Re Martinu Shenarovi viněnému z rozsáhlých daňových úniků při prodeji tří společností firmě ČEZ peněžitý trest 7,2 milionu korun. Muž podle obžaloby v letech 2010 a 2011 zkrátil daň z příjmu o 76 milionů korun. Trestní senát vedený předsedou Tomem Frankičem se případem zabýval už popáté, předtím Shenara čtyřikrát obžaloby zprostil. Muž vinu od počátku odmítá, proti rozsudku se na místě odvolal.
Frankič uvedl, že při rozhodování o vině vycházel z názoru odvolacího pražského vrchního soudu. Ten od počátku jeho osvobozující verdikty rušil a věc vracel k novému projednání. Naposledy však nařídil veřejné jednání a sám provedl některé důkazy a vyhodnotil je.
„Zdejší soud se nemůže pasovat do role, aby přezkoumával rozhodnutí odvolacího soudu,“ prohlásil soudce. Shenar se podle něj v tomto ohledu bude muset obrátit na vyšší instance. „Názor zdejšího soudu byl již vyjádřen ve čtyřech předcházejících zprošťujících rozsudcích,“ dodal Frankič.
Zejména kvůli tomu, že se čin stal již před velmi dlouhou dobou a samotné řízení před soudem trvá již sedm let, uložil soud Shenarovi pouze peněžitý trest. V případě, že by peníze nezaplatil, má jít na tři roky do vězení. Státní zástupce si ponechal lhůtu na rozmyšlenou, zda se proti verdiktu odvolá. Navrhoval poslat muže do vězení.
Podle obžaloby Shenar koupil v roce 2009 stoprocentní podíly ve třech společnostech zabývajících se pronájmem a provozem nemovitostí. Firmy s projekty solárních elektráren na Českolipsku přejmenoval na eEnergy Ralsko, eEnergy Hodonín a eEnergy Ralsko – Kuřivody. Koncem téhož roku je za 515 milionů korun prodal firmě ČEZ, která je zaplatila v několika splátkách v následujících dvou letech. Shenar ale nezaplatil daň z příjmu, podle obžaloby tím způsobil škodu 76 milionů korun.
Shenar řekl, že kvůli 76 milionům korun by vězení neriskoval
Podnikatel se hájil tím, že společnosti zmíněné v obžalobě nakoupil už v roce 2007. Udělal to záměrně právě proto, aby při jejich prodeji daně platit nemusel. Do konce roku 2007 totiž platil mírnější zákon, který dovoloval osvobodit akcie od daní, pokud mezi dobou jejich nabytí a prodejem uplynulo alespoň šest měsíců. Od počátku následujícího roku se pravidla zpřísnila a bez odvedení daní lze prodat podíly až po pěti letech.
Shenar už v úvodu prvního kola hlavního líčení řekl, že kvůli 76 milionům korun by vězení nikdy neriskoval. Upozornil na to, že v Česku podniká víc než dvacet let a nikdy neměl s placením daní problémy. Podle něj by také bylo nemyslitelné podvádět na daních při obchodování s polostátní firmou ČEZ.
Policisté se dlouhou dobu zabývali také okolnostmi, za jakých Amun.Re prodal firmě ČEZ obří solární parky u Ralska a Mimoně. Energetická společnost za ně zaplatila pět miliard korun, což bylo podle kritiků o miliardu více, než byla běžná výkupní cena.