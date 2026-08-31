Případem popálené ženy při císařském řezu ve FN Bulovka se bude zabývat policie

Pražská policie se bude zabývat případem ženy, která utrpěla popáleniny při akutním císařském řezu ve Fakultní nemocnici Bulovka. Podnětem k tomu byla medializace případu. České televizi to potvrdil mluvčí Jan Daněk. Zdravotníci podle dostupných informací chtěli ženě zastavit krvácení. Od chirurgického přístroje ale vzplál oheň v době, kdy byla pacientka potřena dezinfekcí. Čtyřiadvacetiletá žena má po incidentu popáleniny druhého a třetího stupně na 15 procentech těla.
„O události jsme se dozvěděli z médií a na základě toho se budeme věcí zabývat,“ uvedl na dotaz ČT Daněk.
Podle informací Deníku N chtěli zdravotníci v závěru císařského řezu ženě zastavit krvácení. Od chirurgického přístroje ale vzplál oheň v době, kdy byla pacientka potřená dezinfekcí. Popáleniny má podle serveru na vnitřních stranách stehen, bocích, podbřišku a genitáliích.
Událost vyšetřuje i nemocnice
Událost vyšetřuje i samotná nemocnice. „Vedení nemocnice bezprostředně zahájilo šetření všech okolností události, včetně technických a procesních faktorů. Přesná příčina vzniku nežádoucí události zatím nebyla potvrzena. Na základě závěrů šetření nemocnice přijme odpovídající opatření,“ sdělila mluvčí nemocnice Eva Stolejda Libigerová.
Zdravotní stav ženy nevyžadoval intenzivní péči, uvedla dál mluvčí. Pacientka podle ní zůstává na standardním oddělení společně se svým dítětem a nemocnice o ni pečuje ve spolupráci se specialisty popáleninové medicíny. O propuštění domů lékaři rozhodnou podle vývoje zdravotního stavu ženy a poporodní adaptaci dítěte, doplnila Stolejda Libigerová.