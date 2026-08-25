Náročné operace jen ve specializovaných centrech, plánuje ministerstvo


před 13 mminutami|Zdroj: ČTK

Tři čtvrtiny ze zhruba sedmnácti tisíc nejnáročnějších operací ročně, většinou odstraňování nádorů, provádějí už nyní specializovaná centra. Do roku 2030 tam chce ministerstvo zdravotnictví (MZd) přesunout všechny, tedy zhruba čtyři tisíce zbývajících. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) zdůraznil, že pro úspěšnost operací je zásadní zkušenost s nimi. Menší nemocnice před přehnanou centralizací varují, bude mít podle nich dopad na dostupnost péče nebo zájem lékařů v nich pracovat.

„Nikdo neplánuje centralizovat běžnou operativu, jako jsou kýly, žlučníky nebo slepá střeva,“ ujišťoval ministr. „U nejnáročnějších operací, kde data jednoznačně ukazují vztah mezi zkušeností pracoviště a šancí pacienta, chceme mít jistotu, že se dělají tam, kde je na ně tým připraven,“ dodal. Podle něj to ukazují zahraniční studie na desítkách tisíc lidí i česká data.

Od 1. září by tak mimo specializovaná centra lékaři neměli operovat nádory jater, slinivky a jícnu. Od ledna příštího roku se změna dotkne nádorů močového ústrojí, o rok později plic nebo ledvin. V roce 2030 by pak měly být jako poslední centralizované operace nádorů prostaty.

Jde o přesun operací z míst, kde se jich provádí málo

„V žádném případně neplánujeme centralizace běžných výkonů typu operace žlučníku nebo slepého střeva,“ potvrdil datový analytik MZd Marian Rybář. „Skutečná změna se týká pracovišť, která dnes provádí jednu nebo dvě takové operace za rok,“ doplnil předseda pracovní skupiny pro specializovanou zdravotní péči a centra vysoce specializované péče MZd Tomáš Hauer.

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Například u operací konečníku téměř polovina pracovišť, která nejsou centry, vykazuje jednu až čtyři ročně, méně než deset 54 z nich. V onkogynekologii mělo méně než deset operací 42 z 58 center.

Zdravotní pojišťovny upraví smluvní vztahy s nemocnicemi a výši úhrad pro nemocnice, které nejsou centry. MZd neočekává, že by se kvůli tomu dramaticky prodloužila doba, po kterou pacienti na výkon čekají. U pěti ze šesti oblastí půjde podle něj o jednu operaci za týden navíc. U chirurgie jícnu se má přesunout jen třicet operací za rok.

Dobu čekání pacientů na operace chce MZd dál sledovat. Centra chirurgie jater a slinivky podle něj budou každý týden hlásit čekací dobu od prvního kontaktu pacienta s centrem.

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